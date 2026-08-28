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Toto je nový smartphone podle vašich přání. Zásadní je jeho cena

Luděk Vokáč
Samsung uvádí na trh novou generaci svého „fanouškovského smartphonu“, který láká na kombinaci funkcí špičkových modelů řady Galaxy S26 a zároveň relativně výhodnou cenu. Nový Galaxy S26 FE dostal ovšem mezigeneračně jen hrstku vylepšení.

Nový Samsung Galaxy S26 FE (FE znamená „fanouškovskou edici“) je pokračováním úspěšného receptu: v designu blízkém vlajkovým lodím značky přináší i jim blízké funkce, ovšem za výhodnější cenu. Ta je tentokrát důležitá i proto, že Samsung u modelu FE vrací do hry výkupní bonus. Ten znamená, že letošní novinka je překvapivě konkurenceschopná i v porovnání se svým teď už výprodejovým předchůdcem.

Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE
17 fotografií

Novinka totiž oficiálně stojí 19 699 korun se 128 GB vnitřní paměti a 22 199 korun s 256 GB úložiště. Ovšem výkupní bonus dovede částku ponížit o 3 500 korun, takže výsledkem jsou ceny 16 199 a 18 699 korun. Samsung přitom ve svém oficiálním obchodě nabízí loňský S25 FE za ceny 17 990 a 20 790 korun, nový model je tedy u něj s výkupním bonusem výhodnější. Trochu jiná je situace v e-shopech, ale i tak na tom není S26 FE v porovnání se zlevněným předchůdcem vůbec špatně. V oficiální distribuci lze S25 FE s menší pamětí koupit za 15 000 korun, s větší pak za 18 000, i tady tedy novinka dává s výkupním bonusem docela smysl.

To je důležité, protože proti předchůdci má Galaxy S26 FE jen minimum hardwarových vylepšení. Jedním je design, který se o něco přiblížil aktuálním špičkovým modelům řady S26. Druhou novinkou je nový procesor Exynos 2500, který by měl oproti loňskému Exynosu 2400 nabídnout asi třetinový nárůst výkonu. A to už může být znát, obzvlášť, když Samsung slibuje díky sedmi letům aktualizací systému dlouhověkost modelu.

Většina vylepšení je pak softwarová. Galaxy S26 FE je první model řady S26 který přichází na trh už s novým Androidem 17, což ještě podtrhuje onu již tak vynikající softwarovou podporu. Z nových softwarových funkcí je tu například My FanCam představená u skládacích modelů Galaxy Z8, foťák má i funkci pro uzamknutí horizontu opět zděděnou po modelech S26. Jsou tu i nové pokročilé AI funkce, jako je třeba AI Photo Assist, která umožňuje editovat fotky přirozenými textovými instrukcemi. Vylepšena je i další AI.

Jinak však funkce telefonu zůstávají na svém, kopírují loňský S25 FE. LTPO AMOLED 2X displej má tedy nadále úhlopříčku 6,7 palce, maximální jas 120 nitů a obnovovací frekvenci až 120 Hz, kryje ho Gorilla Glass Victus+, telefon má hliníkový rám a odolnost podle IP68. RAM má kapacitu 8 GB, foťáky jsou tři, hlavní padesátimegapixelový, trojnásobný zoom s osmi megapixely a širokoúhlý s 12 megapixely. Stejné rozlišení má čelní kamera, které chybí ostření. Baterie zůstává na kapacitě 4900 mAh, nabíjení opět funguje výkonem až 45 W po kabelu nebo 15 W bezdrátově.

Novinku začne Samsung v Česku prodávat na začátku září, a to ve třech barvách. Černá (Graphite) a zelená (Pistachio) budou k dispozici v obou paměťových provedeních, fialová (Blueberry) jen v základní verzi se 128 GB úložiště.

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