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Sháníte nový špičkový smartphone od samsungu a odrazuje vás všudypřítomné zvyšování cen modelů? Model Galaxy S26 FE jako jediný ze špičkové série oproti zaváděcí ceně nezdražil a nabídne poměrně slušnou výbavu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nový Samsung Galaxy S26 FE (FE znamená „fanouškovskou edici“) je pokračováním úspěšného receptu: v designu blízkém vlajkovým lodím značky přináší i jim blízké funkce, ovšem za výhodnější cenu. Letos sází hlavně na fakt, že si drží základní cenu a nezdražuje, na rozdíl od svých sourozenců z prémiové série Galaxy S.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon má LTPO AMOLED 2X displej s úhlopříčkou 6,7 palce, maximální jas 1 900 nitů a obnovovací frekvenci až 120 Hz, kryje ho tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V displeji najdete jak čtečku otisků prstů (optický typ), tak průstřel s 12Mpix selfie kamerkou. Rámečky okolo displeje jsou hezky tenké, v tomto ohledu model S26 FE rozhodně zapadá mezi prémiové modely.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V telefonu najdete nový procesor Exynos 2500, který by měl oproti loňskému Exynosu 2400 nabídnout asi třetinový nárůst výkonu. Doplňuje jej 8 GB operační paměti a 128 nebo 256 GB prostoru pro data.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Do telefonu se vejdou dvě nanoSIM a nechybí ani podpora eSIM. Samozřejmostí je připojení k 5G sítím, Wi-Fi 6e a Bluetooth 5.4.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon je odolný proti prachu a vodě s certifikací IP68, nevadí mu tedy ani ponoření pod vodní hladinu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Najdete zde hlavně celou řadu softwarových novinek. Operační systém Android je zde ve verzi 17. Z nových softwarových funkcí je tu například My FanCam představená u skládacích modelů Galaxy Z Fold nabízející pokročilé úpravy obrazu, foťák má i funkci pro uzamknutí horizontu stejně jako řada S26. Jsou tu i nové pokročilé AI funkce, jako je třeba AI Photo Assist, která umožňuje editovat fotky přirozenými textovými instrukcemi.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Foťáky jsou u modelu Galaxy S26 FE tři, hlavní má rozlišení 50 Mpix, světelnost f/1,8 a optickou stabilizaci. Doplňuje jej jednak 12Mpix širokoúhlý senzor...
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
... a také trojnásobně přiblížený telefoto snímač se světelností f/2,2 a optickou stabilizací. To je věc, která jej posouvá dál oproti třeba populárním modelům série Galaxy A, které obvykle optický zoom u foťáků nenabízejí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Balení s telefonem je velice skromné, spolu s mobilem dostanete pouze USB-C kabel, nabíjecí adaptér si musíte obstarat vlastní.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie telefonu má kapacitu 4 900 mAh a podporuje rychlejší 45W nabíjení, spolu s možností nabíjet telefon bezdrátově (15 W), a dokonce i reverzně nabije jiné zařízení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model Galaxy S26 FE oficiálně stojí 19 699 korun se 128 GB vnitřní paměti a 22 199 korun s 256 GB úložištěm. Ovšem výkupní bonus dovede částku ponížit o 3 500 korun, takže výsledkem jsou ceny 16 199 a 18 699 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung přitom ve svém oficiálním obchodě nabízí loňský S25 FE za ceny 17 990 a 20 790 korun, nový model je tedy u něj s výkupním bonusem výhodnější.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon je v prodeji od září ve třech barevných variantách. Černá (Graphite) a zelená (Pistachio) jsou k dispozici v obou paměťových provedeních, fialová (Blueberry) jen v základní verzi se 128 GB úložiště.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz