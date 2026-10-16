Tento špičkový samsung nás překvapil, jako jediný nezdražil

Model Galaxy S26 FE oficiálně stojí 19 699 korun se 128 GB vnitřní paměti a 22 199 korun s 256GB úložištěm. Ovšem výkupní bonus dovede částku ponížit o 3 500 korun, takže výsledkem jsou ceny 16 199 a 18 699 korun. Samsung přitom ve svém oficiálním obchodě nabízí loňský S25 FE za ceny 17 990 a 20 790 korun, nový model je tedy u něj s výkupním bonusem výhodnější.
Samsung Galaxy S26 FE
Fanouškovský model špičkové série Galaxy S nese pořád několik kompromisů ve výbavě, ale alespoň jako jediný z celé rodiny top modelů nezdražil. Pro šetřivější uživatele bude však pořád lepší poohlédnout se po nějakém samsungu řady A.
Trochu jiná je situace v e-shopech, ale i tak na tom není S26 FE v porovnání se zlevněným předchůdcem vůbec špatně. V oficiální distribuci lze S25 FE s menší pamětí koupit za 15 tisíc korun, s větší pak za 18 tisíc, i tady tedy novinka dává s výkupním bonusem docela smysl. Telefon je v prodeji od září ve třech barevných variantách. Černá (Graphite) a zelená (Pistachio) jsou k dispozici v obou paměťových provedeních, fialová (Blueberry) jen v základní verzi se 128 GB úložiště.
|Displej
|Dynamic AMOLED 2X, 6,7 palce, 2 340 × 1 080 pixelů, obnovovací frekvence 120 Hz, 1 900 nitů maximální jas, integrovaná čtečka otisků prstů
|Rozměry a hmotnost
|161,6 mm × 76,9 mm × 7,4 mm, 193 g
|Operační systém
|Android 17
|Hardware
|Procesor Exynos 2500 (3 nm), 5G konektivita, 8 GB operační paměti, 128 – 256 GB uživatelské paměti
|Baterie a nabíjení
|4 900 mAh, 45W nabíjení kabelem, 15W bezdrátové, reverzní bezdrátové nabíjení
|Fotoaparáty
|50Mpix hlavní snímač, světelnost f/1,8, optická stabilizace
8Mpix telefoto senzor, světelnost f/2,4, trojnásobný optický zoom, optická stabilizace
12Mpix širokoúhlý senzor, úhel záběru 123 stupňů
12Mpix čelní fotoaparát
|Cena
|od 19 690 Kč
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