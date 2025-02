Malá vylepšení, velká plus v praktičnosti. Test Samsungu Galaxy S25 Ultra

Část 1/8

Samsung Galaxy S25 Ultra

Na první pohled je hlavní meziroční změnou u Samsungu Galaxy S25 Ultra jeho design. A upřímně, je to změna nejvýraznější, byť samozřejmě telefon má i další nové prvky a vylepšení. Už samotná změna designu ale výrazně přispívá k praktičnosti nového telefonu a když se k tomu přidají ony další drobnosti, je výsledek až překvapivý: Galaxy S25 Ultra je o dost praktičtější, než jeho předchůdce. A možná i praktičtější, než ostatní smartphony s androidem. To ovšem také záleží na tom, co preferuje sám uživatel.

Samsung totiž v případě svého špičkového modelu takříkajíc žije ve svém vlastním světě. Kdo je na celý ekosystém Galaxy zvyklý, bude rád, jindy ale přichází zdvojování některých funkcí, které může být ještě otravnější, než u některých čínských soupeřů. Ale i v tomto ohledu Samsung svůj telefon docela „očistil“, především v oblasti AI. U ní totiž teď místo svého hlasového řešení Bixby upřednostňuje umělou inteligenci Gemini od Googlu. Tu sice může mít uživatel kteréhokoli smartphonu s androidem, ale v Galaxy S25 Ultra je velmi dobře integrována – a to zase znamená další plus v praktičnosti.