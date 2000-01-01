náhledy
Světu smartphonů kromě Applu vládnou značky z Asie. Jihokorejský Samsung přitom bojuje proti záplavě čínských konkurentů. Jak ukazuje porovnání jeho špičkového modelu se soupeřem Vivo X200 Ultra, priority každé značky jsou v případě top modelů dost odlišné.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Špičkový Samsung Galaxy S25 Ultra a top model Vivo X200 Ultra mají společné to, že jsou to nadupané smartphony s Androidem 15 a procesorem Snapdragon 8 Elite. Ale jinak se opravdu hodně liší.
Začít můžeme v tomto případě už vzhledem. Samsung razí celkově decentnější školu, jednoduché linky doplňuje na poměry kategorie vcelku drobnými výstupky fotoaparátů.
Naopak vivo je v tomto případě jasným reprezentantem čínské školy s doslova obřím kruhovým výstupkem fotoaparátu. Toto řešení tu ovšem dává smysl, protože schovává podstatně vyspělejší fotografický hardware než samsung.
A to navzdory tomu, že Galaxy S25 Ultra má čtyři objektivy, zatímco Vivo X200 Ultra tři. Vivo je i přesto lepší fotomobil s univerzálnějším rozsahem, na druhou stranu je to vykoupeno právě oním velikým výstupkem.
Foťáky samsungu jsou přitom také dost dobré. Sestava hlavního 200Mpix foťáku, 50Mpix širokoúhlého fotoaparátu a dvou zoomových objektivů s trojnásobným (10 Mpix) a pětinásobným (50 Mpix) přiblížením je hodně schopná.
Nicméně na techniku viva to přece jen nestačí. Však jeho moderní hlavní 50Mpix čip má třeba gimballovou stabilizaci obrazu, 3,7násobný optický zoom zase dostal 200Mpix čip a k tomu má jeho optika vynikající světelnost f/2,3 (samsung f/3,4). A stabilizaci a nečekaně velký čip (stejný jako hlavní) má i širokoúhlý foťák s 50 Mpix.
Silné zaměření na fotografické funkce dokazuje u viva mimo jiné i tlačítko na pravém boku: jde o dotykové tlačítko po vzoru Camera Control od Applu. Ostatně, Vivo řadu věcí okoukává právě od americké konkurence, i když v jiných oblastech jde svým směrem a udává tón.
Samsung se v inovacích obejde bez většího koukání přes rameno konkurenci. Dotykové pero mají jeho špičkové modely už řadu let a zůstává dost specifickou funkcí.
Galaxy S25 Ultra k peru přidává opravdu parádní displej. Ten sice v parametrech za panelem viva trochu zaostává, ale v praxi je to jeden z nejlepších displejů, který jsme zatím u smartphonu viděli. A to je panel X200 Ultra opravdu skvělý.
Samsung totiž vede v praktické čitelnosti: díky antireflexní vrstvě se v displeji téměř nic neleskne a telefon si tak nemusí pomáhat extra vysokým jasem, který dovede plýtvat energií z baterie. Samsung zvládne maximum 2 600 nitů, vivo 4 500 nitů, přesto je displej S25 Ultra lépe čitelný za všech podmínek.
Displej je také moc příjemný svými vcelku konzervativními proporcemi: má jen malé zaoblení v rozích a víc maskuje průřez pro čelní kameru. Ale panel viva je jinak skutečně extratřída.
Mimochodem, že vivo dohání čitelnost „hrubou silou“, ukazuje i výdrž. Ačkoli má samsung o dost menší baterii (5 000 mAh vs. 6 000 mAh), v praxi jsou na tom oba telefony dost podobně a spíš mírně vede samsung.
Na druhou stranu to ukazuje, jak moc musí Samsung kvůli peru, které zabírá v těle telefonu místo, řešit návaznosti. Rozměry telefonů jsou jinak hodně podobné: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm jsou míry S25 Ultra, 163.1 × 76.8 × 8.7 mm rozměry X200 Ultra.
Telefony se mohou chlubit špičkovým zpracováním, přičemž platí, že v tomto ohledu Vivo v posledních letech svého konkurenta dotahovalo, až ho dotáhlo úplně a přístroje si nemají co vyčítat.
Oba špičkové modely mají skleněná záda s na první pohled matnou úpravou, ale jemnou hrou světla pod povrchem. U samsungu je tato hra decentnější a matná záda se neupatlávají, na vivu šmouhy vidět jsou a hra světla dovede být výraznější.
Slícování je u obou přístrojů perfektní, Vivo boduje kontrastem barev, přesto není zbytečně nápadné. Samsung vsadil v celkové estetice na decentnější provedení.
Za pozornost stojí, že i u svého nejlepšího modelu si Vivo vystačí s hliníkovým rámem těla telefonu, zatímco Samsung zvolil pro S25 Ultra titan. Oba telefony mají příjemnou matnou úpravu rámů.
Výrazně se liší uživatelské prostředí čínského a korejského smartphonu. Vivo má v modelu X200 Ultra pro čínský trh nadstavbu OriginOS 5, která si bere dost příklad od Applu. Samsung jde víc svou cestou, i když některé detaily od jablečné konkurence také okoukal.
Co ovšem trochu Samsung okoukal právě od čínské konkurence, je trend „privilegovaných“ trhů. Vivo X200 Ultra je totiž model určený výhradně pro čínský trh. A Samsung některé své produkty (třeba tenký S25 Edge) uvádí také jen na vybrané trhy. Snad tento trend nebude sílit.
Byla by to škoda. Protože už teď zamrzí, že Vivo X200 Ultra v Česku nekoupíme a že nemůže Samsungu Galaxy S25 Ultra konkurovat (ano, X200 Pro jako konkurence stačí, ale...).
