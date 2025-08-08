|
Východní škola: čínský a korejský top smartphone mají odlišné priority
O2 mělo masivní výpadek. Operátor teď nabízí zákazníkům kompenzaci
Operátor O2 se v pondělí 4. srpna dopoledne potýkal s rozsáhlým výpadkem služeb. Nefungoval mobilní internet, nešlo volat ani odeslat a přijmout SMS. Problémy hlásili uživatelé od pondělního rána...
Poslali nám špatný telefon, jinak bychom měli nejtenčí skládačku na světě
Souboj o nejtenčí telefon na trhu se vyostřuje. Nadcházející skládačka od Honoru, Magic V5, si chce urvat první místo, jenže se současnou konkurencí je situace trochu složitější: záleží totiž na...
Třetí výpadek v řadě. Operátor už hlásí funkční síť a hledá příčinu problémů
Série výpadků operátora O2 pokračovala i v pátek 8. srpna, kdy okolo poledních hodin skokově přibylo hlášení o nefungujících službách. Zákazníci hlásili problémy s mobilními daty, voláním i SMS.
O2 mělo další výpadek sítě. Podle operátora šlo o krátké zakolísání služeb
Operátor O2 se od čtvrtečních ranních hodin potýkal s dalším výpadkem mobilních služeb. Stovky zákazníků hlásily problémy s mobilními daty, voláním i SMS. Nejčastěji z Prahy, Brna, Českých Budějovic...
Za půl roku dostanete od Samsungu tyto inovace. Některé překvapí
Vývoj top modelů Samsungu pro rok 2026 je už jistě hotový, do premiéry zbývá necelý půl rok. Takže se už jen ladí detaily a připravuje výroba. Není tedy divu, že se již objevují první informace o...
Tyto boty napráší polohu vašeho dítěte. Mají kvůli tomu přihrádku v patě
S pomocí lokalizačního přívěsku lze ohlídat kdeco. Třeba i dítě. Jak ovšem docílit toho, aby jej neztratilo? Americká sportovní značka má řešení. Díky nové kolekci chytrých dětských tenisek je riziko...
Světu smartphonů kromě Applu vládnou značky z Asie. Jihokorejský Samsung přitom bojuje proti záplavě čínských konkurentů. Jak ukazuje porovnání jeho špičkového modelu se soupeřem Vivo X200 Ultra,...
Trochu opomíjený vyzyvatel. Test Realme 14 Pro+
Značka Realme prošla v uplynulých letech určitým posunem. Už se nesnaží tolik bojovat cenou jako v minulosti a nabízí prémiověji pojaté smartphony. Nejlépe je to asi vidět na modelu Realme 14 Pro+,...
Kdy představí nové iPhony? Překvapení Applu vyfoukl německý operátor
Do odhalení nových iPhonů už zbývá jen měsíc. Ačkoliv přesné datum většinou Apple tají až do poslední chvíle, podle všeho jej již znají operátoři. A u těch v Německu někdo neuhlídal tajné dokumenty,...
Tak to by byla velká věc. Samsung možná zruší základní top model
U Samsungu a také u Applu se možná od příštího roku dost významně změní sestavy hlavních modelů. Respektive u Applu celého portfolia, u Samsungu u klíčových modelů řady S. Velké změny mají přijít u...
Telefon se v zahraničí odmítá připojit k síti? Nepanikařte, má to řešení
Překročili jste státní hranice a váš telefon se nepřipojil do sítě zahraničního operátora? Zachovejte chladnou hlavu, většinu potíží s připojením lze vyřešit během pár minut. Stačí vědět, kde hledat...
Připlatíte si, ale dostanete to nejlepší. Test ohebného Samsungu Z Fold 7
Samsung letos nezůstal jen u málo znatelných vylepšení a u nového Foldu 7 se opravdu vynasnažil. Cíl byl jasný: konečně dohnat čínskou konkurenci. A to se jihokorejskému výrobci povedlo. Novinka je...