Samsungy Galaxy S25 jsou tu. Super čip s ohromujícím výkonem dostane každý

Největší změna letošních modelů Samsung řady Galaxy S25 oproti předchůdcům je vidět na první pohled. Všechny tři modely totiž mají shodný design. To přitom u předchozích tří generací, tedy od modelů Galaxy S22, neplatilo. Tehdy totiž Samsung zrušil modelovou řadu Galaxy Note a model s perem vlastně v rámci „škrtů“ převedl do řady Galaxy S. Telefon si ponechal svůj specifický design, který se od typů řady S lišil. A tak tomu bylo, trochu nepochopitelně, i v případě typů S23 a S24.

Teď ale mají letošní modely Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra vzhled shodný. Rámečky mají ploché boky a oblé rohy, jako tomu bylo u předchozích základních „esek“. Design modelu Ultra se tedy se sourozenci v nové generaci sjednotil. Vizuální nápovědy, podle kterých poznat, jaký telefon zrovna na obrázku vidíme, ale zůstávají.

Rohy těla nejsou u typu S25 Ultra zaoblené tak moc, jako u modelů S25 a S25+, tím mimochodem zůstává S25 Ultra odlišný i od většiny konkurence, která mohutně zaobluje rohy ve stylu iPhonů. V těle dále zůstává ukrytý stylus a sestava fotoaparátů má oproti sourozencům dva drobné výstupky navíc. Typy S25 a S25+ od sebe ale už moc poznat nejdou, jde čistě o pocit z velikosti telefonu.

Když jsme u velikostí: Samsung se chlubí, že zejména u modelu S25 Ultra minimalizoval rámečky displeje, takže šířka telefonu je teď 77,6 mm namísto 79 u předchůdce. Hmotnost klesla o 15 gramů na 218 gramů, tloušťka je 8,2 mm. Rám zůstává titanový, zatímco standardní modely S25 ho mají hliníkový. I u nich poklesla hmotnost, u S25+ o 7 gramů na konečných 170 a u S25 o 6 gramů na hodnotu 162 gramy.

Kroky vpřed i stagnace

Se změnou designu dostal model Galaxy S25 Ultra i nový displej. Úhlopříčka vzrostla na 6,9 palce, takže Samsung opět drží krok se špičkovým iPhonem, rohy ale nemají tak výrazné zaoblení, jako jinde. Displej zůstává u QHD+ rozlišení a má i antireflexní krycí sklo Gorilla Glass Armor2. Nová generace matného skla má být o 30 % odolnější, než ta předchozí. Trochu zklamáním je, že u modelů S25 a S25+ v případě displejů k žádným změnám nedochází. Malinko jsme čekali, že ona matná „kůra“ by se mohla objevit i tady, ale modelům zůstává klasické lesklé sklo Gorilla Glass Victus2.

Podobně třeba Samsung u standardních modelů nové řady ponechává bez větších změn fotoaparáty. Modely S25 a S25+ mají tři foťáky, hlavní má 50 megapixelů, širokoúhlý 12 megapixelů a trojnásobný optický zoom pak 10 megapixelů. Jasně, sestava je pořád velmi dobrá a konkurenceschopná, na druhou stranu u této konfigurace zůstává Samsung už od modelů S22 a konkurence se přeci jen posouvá vpřed, i když třeba jen s dvojicí foťáků.

K upgradu u fotoaparátu došlo u modelu Ultra. Ten si nadále ponechává hlavní 200megapixelový foťák a dva zoomy, trojnásobný s 10 megapixely a pětinásobný s 50. Novinkou je ale širokoúhlý foťák s rozlišením 50 megapixelů místo 12. Foťák má ostření a zvládá makro od dvou centimetrů. Mimochodem, jako dálkovou spoušť už u foťáku neposlouží dotykové pero S Pen v těle telefonu: to přišlo o Bluetooth, které tuto funkci zajišťovalo. Tento kompromis uvolnil místo v těle telefonu třeba pro zlepšení chlazení.

Žádné mezigenerační změny nepřicházejí ani u baterie. S25 Ultra má akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, S25+ 4 900 mAh a S25 4 000 mAh. Samy o sobě to jsou opět solidní hodnoty, ale konkurence umí víc a především umí podstatně rychlejší nabíjení, tady se Samsung opět ničím nechlubí, takže maximem je 45 W. Ke zlepšení výdrže nejspíš dojde ale díky efektivnějšímu chlazení a modernějšímu čipu.

Všechny tři modely mají Snapdragon 8 Elite ve verzi For Galaxy. U S25 Ultra slibuje Samsung o 40 % lepší chlazení, u standardních verzí o 15 %. Výkon procesoru má být v případě grafiky o 30 % vyšší než u předchůdce, u CPU o 37 % a u čipů pro AI použití o 40 % vyšší. Loni měl aktuálně nejlepší Snapdragon jen model Ultra, modely S24 a S24+ se v Evropě musely smířit s méně výkonným Exynosem. Letos je tak situace pro zákazníky lepší, navíc Snapdragon 8 Elite ve verzi For Galaxy je zřejmě nejvýkonnější procesor na trhu a loňské čipy převyšuje ve výkonu o třetinu.

Éra AI

Jestliže u hardwaru jsou inovace postupné a v závislosti na modelu více či méně intenzivní, v oblasti softwaru do toho tentokrát Samsung šlápl. Nejvíc inovací přichází v oblasti umělé inteligence, nejdůležitější je fakt, že Samsung bude u novinek kombinovat svá vlastní řešení Galaxy AI a Bixby s řešením Gemini od Googlu.

Standardně přitom bude jako hlasový asistent na podržení vypínacího tlačítka fungovat Gemini. Má jít o Gemini nové generace, kterou Google a Samsung společně spustí a výhodou bude i podpora přirozené konverzace v českém jazyce. To dramaticky zlepší možnosti interakce s asistentem a umělou inteligencí.

AI v telefonu bude nově umět pracovat v kontextu v rámci dvou aplikací, takže třeba půjde vyhledat požadovanou informaci a tu rovnou odeslat jako zprávu vybranému kontaktu. Zapojit půjde i aplikace třetích stran, jejich seznam se má postupně rozšiřovat (na začátku Spotify a Whatsapp). Nadále tu bude třeba funkce Zakroužkováním vyhledej, která umí hledat opět i podle kontextu, nejen čistě obrazově (rozpozná třeba název alba na obrázku a najde příslušnou hudbu).

Novinky dostanou i další AI nástroje, které rozšíří například možnosti práce s Always-on obrazovkou, na ní budou mimochodem nové aktivní widgety. Samsung slibuje moderní služby, z nichž řada by skutečně měla být lokalizovaná do naší mateřštiny – pravda, některé možná časem, po patřičné softwarové aktualizaci. Ale zdá se, že jazyková propast by měla být tentokrát dramaticky menší než dosud.

Ceny odpovídají

Nové modely si mohou již zájemci předobjednávat, Samsung opět připravil v předobjednávkách zvýhodnění. Nabízí totiž větší paměť za cenu té nižší. K tomu ještě nabízí Samsung prémiové služby podpory a dalších pár drobností.

Ceny začínají tam, kde vloni, ale u většiny modelů dochází k mírnému zdražení danému aktuálním kurzem eura. Základní Galaxy S25 se 128 GB paměti (to už je dnes na špičkový model málo) stojí 21 999 korun, dvojnásobná paměť je za 23 999 a za 512 GB variantu (ta je nová) chce Samsung 26 999 korun. Typ S25+ se prodává s 256 GB paměti za 28 999 korun a s 512 GB za 31 999.

Samsung Galaxy S25 Ultra pak vyjde na 35 999 korun, to platí pro verzi s 256 GB paměti. Dvojnásobná porce stojí 39 499 korun a verze s 1 TB uživatelské paměti vyjde na 45 499 korun. Předprodej běží do 6. února, dodávky zákazníkům začnou 7. února. Bohatá bude barevná paleta modelů. Typ Ultra bude k dispozici v modré, šedé, bílé a černé barvě a v e-shopu Samsungu exkluzivně ještě v zelené, dalším odstínu černé a odstínu růžového zlata. Typy S25 a S25+ jsou v nabídce ve dvou odstínech modré, v šedé a zelené a v e-shopu korejské značky pak ještě v barvě růžového zlata, korálově červené a tmavém odstínu modré.