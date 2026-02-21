Na papíře vypadal jako lepší volba, ale test ukázal překvapivý výsledek

Tenký Samsung Galaxy S25 Edge zrovna mnoho úspěchů neslaví, ovšem na poli fotoaparátů si vlastně vůbec nevede špatně. Jeho dvojitá sestava získala v hodnocení DxO Mark dobré skóre. To „odlehčený“ top model Galaxy S25 FE, který má oproti typu Edge jeden foťák navíc, je na tom v praxi podle testu DxO Mark hůř.

Nová metodika testování fotomobilů DxO Mark přinesla větší rozptyl mezi těmi opravdu povedenými a méně povedenými fotomobily. Levnější přístroje s omezenou výbavou podle šesté generace hodnocení získávají většinou nižší skóre, než podle protokolu generace páté. Naopak telefony, které na foťák kladou důraz, mohou mít podle nové metodiky skóre vyšší, než v minulosti. A to je možná i důvod, proč je mezi aktuálními modely Samsungu takový rozdíl.

Zatímco typ S25 Edge se špičkovým 200megapixelovým hlavním foťákem z top modelu Ultra a 12megapixelovým širokoúhlým foťákem získal v hodnocení DxO Mark 140 bodů, což je na telefon se dvěma foťáky vynikající výsledek, odlehčený top model Galaxy S25 FE teď získal v tomtéž testu pouze 118 bodů. Přitom jeho foťák je trojitý a měl by být v praxi univerzálnější. Ovšem rozlišení hlavního fotoaparátu je 50 megapixelů, širokoúhlý zůstává na 12 a trojnásobný zoom je pouze osmimegapixelový.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
171 – Vivo X300 Pro
168 – Oppo Find X8 Ultra
168 – Apple iPhone 17 Pro
167 – Vivo X200 Ultra
164 – Honor Magic 8 Pro
164 – Motorola Signature
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
150 – Honor Magic V5
148 – Honor Magic7 Pro
145 – Samsung Galaxy Z Fold7
143 – Google Pixel 9
141 – Apple iPhone Air
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
137 – Samsung Galaxy Z Flip7
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
118 – Samsung Galaxy S25 FE
114 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Výsledkem je, že ve všech fotografických disciplínách ztrácí S25 FE i na funkčně osekaný tenký model. K užitku mu vlastně není ani ten jeho optický zoom. Zatímco S25 FE za zoomování v testu dostal 112 bodů, tenký S25 Edge bez teleobjektivu, který jen softwarově kouzlí s daty z 200megapixelového hlavního čipu, má za tuto disciplínu 121 bodů. Vyšší skóre má typ Edge i za samotné focení hlavním foťákem (150 oproti 133 bodům), jasně vede třeba při natáčení videa (131 oproti 98 bodům).

Výsledek modelu S25 FE moc neobstojí ani v porovnání s ohebnými smartphony značky. Z Fold 7, Z Flip 7, ale i starší generace Z Flip 6 a Z Fold 6 mají výrazně vyšší skóre než S25 FE, přitom jejich fotosestava není dramaticky lepší. Z Flip 7 má stejný 50megapixelový hlavní foťák a 12megapixelový širokoúhlý, jeho skóre v hodnocení DxO Mark podle nové metodiky je 137 bodů. Zdá se, že u S25 FE si tedy Samsung nedal moc práce s vyladěním fotoaparátu.

Výkon cenově dostupnějšího vyzyvatele top modelů se pak těžko porovnává s konkurencí – podle nové metodiky otestovali u DxO Mark jen minimum dostupnějších smartphonů. Ale například Google Pixel 9a má 128 bodů, tedy o 10 víc než Samsung. A dostupnější sourozenec Samsung Galaxy A56 má jen o čtyři body méně: 114.

Vstoupit do diskuse

