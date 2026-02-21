Nová metodika testování fotomobilů DxO Mark přinesla větší rozptyl mezi těmi opravdu povedenými a méně povedenými fotomobily. Levnější přístroje s omezenou výbavou podle šesté generace hodnocení získávají většinou nižší skóre, než podle protokolu generace páté. Naopak telefony, které na foťák kladou důraz, mohou mít podle nové metodiky skóre vyšší, než v minulosti. A to je možná i důvod, proč je mezi aktuálními modely Samsungu takový rozdíl.
Zatímco typ S25 Edge se špičkovým 200megapixelovým hlavním foťákem z top modelu Ultra a 12megapixelovým širokoúhlým foťákem získal v hodnocení DxO Mark 140 bodů, což je na telefon se dvěma foťáky vynikající výsledek, odlehčený top model Galaxy S25 FE teď získal v tomtéž testu pouze 118 bodů. Přitom jeho foťák je trojitý a měl by být v praxi univerzálnější. Ovšem rozlišení hlavního fotoaparátu je 50 megapixelů, širokoúhlý zůstává na 12 a trojnásobný zoom je pouze osmimegapixelový.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)
175 – Huawei Pura 80 Ultra
Výsledkem je, že ve všech fotografických disciplínách ztrácí S25 FE i na funkčně osekaný tenký model. K užitku mu vlastně není ani ten jeho optický zoom. Zatímco S25 FE za zoomování v testu dostal 112 bodů, tenký S25 Edge bez teleobjektivu, který jen softwarově kouzlí s daty z 200megapixelového hlavního čipu, má za tuto disciplínu 121 bodů. Vyšší skóre má typ Edge i za samotné focení hlavním foťákem (150 oproti 133 bodům), jasně vede třeba při natáčení videa (131 oproti 98 bodům).
Výsledek modelu S25 FE moc neobstojí ani v porovnání s ohebnými smartphony značky. Z Fold 7, Z Flip 7, ale i starší generace Z Flip 6 a Z Fold 6 mají výrazně vyšší skóre než S25 FE, přitom jejich fotosestava není dramaticky lepší. Z Flip 7 má stejný 50megapixelový hlavní foťák a 12megapixelový širokoúhlý, jeho skóre v hodnocení DxO Mark podle nové metodiky je 137 bodů. Zdá se, že u S25 FE si tedy Samsung nedal moc práce s vyladěním fotoaparátu.
Výkon cenově dostupnějšího vyzyvatele top modelů se pak těžko porovnává s konkurencí – podle nové metodiky otestovali u DxO Mark jen minimum dostupnějších smartphonů. Ale například Google Pixel 9a má 128 bodů, tedy o 10 víc než Samsung. A dostupnější sourozenec Samsung Galaxy A56 má jen o čtyři body méně: 114.