Překvapení od Samsungu: fotomobil se dvěma foťáky si vede dobře

Luděk Vokáč
Google letos u svého nového „základního“ modelu Pixel 10 opustil koncepci se dvěma fotoaparáty a přidal mu třetí. Jako by chtěl ukázat, že dva fotoaparáty už nestačí. Ale Samsung s jeho Galaxy S25 Edge možná trochu nečekaně ukazuje, že dva foťáky stačit mohou. Výsledné fotografie totiž vypadají skvěle, i když telefonu chybí velký rozsah zoomu.
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
16 fotografií

Samsung u svého tenkého modelu S25 Edge zvolil v případě sestavy fotoaparátu trochu nečekanou cestu. Oproti ostatním modelům řady S25 totiž smartphonu jednu čočku ubral, a tím ho na první pohled znevýhodnil.

Jenže na druhou stranu dostal S25 Edge hlavní fotoaparát rovnou ze špičkového typu S25 Ultra. Má tedy snímač s rozlišením 200 megapixelů a kvalitní optiku se stabilizací a světelností f/1.7. To vše je spojeno s procesorem Snapdragon 8 Elite, který mají i další modely řady S25. Podle testu DxO Mark to znamená, že je Galaxy S25 Edge překvapivě dobrým fotomobilem.

Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
16 fotografií

Zařazení v žebříčku to přitom možná na první pohled úplně neodhalí: když se míchají starší metodika páté generace a nová metodika šesté generace, patří S25 Edge v tomto kombinovaném žebříčku se 140 body až 42. příčka. A mezi osmnácti testovanými telefony podle nové metodiky je S25 Edge „až“ dvanáctý. Jenže u DxO podle nové metodiky nejprve otestovali především špičkové přístroje nebo modely, které z nějakého důvodu mohou sloužit jako referenční (třeba loňské ohebné samsungy), takže telefon, který nemá od počátku ambice být úplnou špičkou ve focení, logicky v žebříčku propadne.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
169 – Oppo Find X8 Ultra
167 – Vivo X200 Ultra
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
148 – Honor Magic7 Pro
143 – Google Pixel 9
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
113 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Ale S25 Edge se v něm nachází ve velmi dobré společnosti. Podle nové metodiky ztrácí například pouze tři body na loňský Pixel 9, o kterém nikdo z hlediska kvality fotografií nepochybuje. Oproti loňskému Samsungu Galaxy Z Fold 6 má S25 Edge náskok 10 bodů, ještě o další bod navíc vede před modelem Galaxy Z Flip 6, který má rovněž dva fotoaparáty (letošní modely řady 7 zatím testem DxO Mark neprošly).

V přímém srovnání s Galaxy S25 Ultra se ukazuje, že S25 Edge jednoduše chybí zoom. Za fotografování získal S25 Edge 144 bodů, zatímco S25 Ultra má bodů 152. Ale to jde na vrub právě hlavně chybějícímu zoomu. Ano, je tu určitá mírnější ztráta i u focení hlavním foťákem (pět bodů), ale u schopností zoomu ztrácí S25 Edge 19 bodů, což posílá jeho celkové skóre výrazně níž než u stájového kolegy. Podobně i u videa je absence teleobjektivu nejvýraznějším nedostatkem, byť tam to vypadá, že se Samsung na optimalizaci natáčení videa svým tenkým telefonem moc nesoustředil. Ztráta je totiž i u hlavního foťáku (137 bodů oproti 155).

Zajímavé je i srovnání s loňským Pixelem 9. Ten má sice před S25 Edge výraznější náskok při focení hlavním fotoaparátem a mírný u focení širokoúhlým, ale překvapivě ztrácí v bokeh efektu a výrazně i u zoomu. Stejně jako S25 Edge chybí Pixelu 9 zoomový objektiv, zároveň má však hlavní objektiv s 50 megapixely, zatímco Samsung může digitální výřez vyrábět ze čtyřnásobného počtu pixelů. A výkon u bokeh zase ukazuje, že na tom vlastně Samsung není tak špatně z hlediska softwarových kouzel fotoaparátů jeho mobilů.

5. září 2025

