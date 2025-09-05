Samsung u svého tenkého modelu S25 Edge zvolil v případě sestavy fotoaparátu trochu nečekanou cestu. Oproti ostatním modelům řady S25 totiž smartphonu jednu čočku ubral, a tím ho na první pohled znevýhodnil.
Jenže na druhou stranu dostal S25 Edge hlavní fotoaparát rovnou ze špičkového typu S25 Ultra. Má tedy snímač s rozlišením 200 megapixelů a kvalitní optiku se stabilizací a světelností f/1.7. To vše je spojeno s procesorem Snapdragon 8 Elite, který mají i další modely řady S25. Podle testu DxO Mark to znamená, že je Galaxy S25 Edge překvapivě dobrým fotomobilem.
Zařazení v žebříčku to přitom možná na první pohled úplně neodhalí: když se míchají starší metodika páté generace a nová metodika šesté generace, patří S25 Edge v tomto kombinovaném žebříčku se 140 body až 42. příčka. A mezi osmnácti testovanými telefony podle nové metodiky je S25 Edge „až“ dvanáctý. Jenže u DxO podle nové metodiky nejprve otestovali především špičkové přístroje nebo modely, které z nějakého důvodu mohou sloužit jako referenční (třeba loňské ohebné samsungy), takže telefon, který nemá od počátku ambice být úplnou špičkou ve focení, logicky v žebříčku propadne.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)
175 – Huawei Pura 80 Ultra
Ale S25 Edge se v něm nachází ve velmi dobré společnosti. Podle nové metodiky ztrácí například pouze tři body na loňský Pixel 9, o kterém nikdo z hlediska kvality fotografií nepochybuje. Oproti loňskému Samsungu Galaxy Z Fold 6 má S25 Edge náskok 10 bodů, ještě o další bod navíc vede před modelem Galaxy Z Flip 6, který má rovněž dva fotoaparáty (letošní modely řady 7 zatím testem DxO Mark neprošly).
V přímém srovnání s Galaxy S25 Ultra se ukazuje, že S25 Edge jednoduše chybí zoom. Za fotografování získal S25 Edge 144 bodů, zatímco S25 Ultra má bodů 152. Ale to jde na vrub právě hlavně chybějícímu zoomu. Ano, je tu určitá mírnější ztráta i u focení hlavním foťákem (pět bodů), ale u schopností zoomu ztrácí S25 Edge 19 bodů, což posílá jeho celkové skóre výrazně níž než u stájového kolegy. Podobně i u videa je absence teleobjektivu nejvýraznějším nedostatkem, byť tam to vypadá, že se Samsung na optimalizaci natáčení videa svým tenkým telefonem moc nesoustředil. Ztráta je totiž i u hlavního foťáku (137 bodů oproti 155).
Zajímavé je i srovnání s loňským Pixelem 9. Ten má sice před S25 Edge výraznější náskok při focení hlavním fotoaparátem a mírný u focení širokoúhlým, ale překvapivě ztrácí v bokeh efektu a výrazně i u zoomu. Stejně jako S25 Edge chybí Pixelu 9 zoomový objektiv, zároveň má však hlavní objektiv s 50 megapixely, zatímco Samsung může digitální výřez vyrábět ze čtyřnásobného počtu pixelů. A výkon u bokeh zase ukazuje, že na tom vlastně Samsung není tak špatně z hlediska softwarových kouzel fotoaparátů jeho mobilů.