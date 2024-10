Mohl to být hit, kdyby byl o něco levnější. Test Samsungu S24 FE

Část 1/6

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra a teď ještě S24 FE. Jak se v tom vyznat? Zatímco první tří jmenované modely jsou jádrem prémiové nabídky Samsungu a byly představeny začátkem roku, model s přívlastkem FE se dostal na trh až nyní a v podstatě má za cíl pochytat ty zákazníky, kteří začátkem roku ještě váhali.

Spoléhá se na to, že je zaujme veskrze prémiovou výbavou a designem, ale za něco nižší cenu, než s jakou dorazila ona dosavadní trojice. S24 FE se zároveň snaží i napravit reputaci po nepříliš povedeném modelu S23 FE, který dorazil na trh dost pozdě a nedovedl si tak obhájit některé prvky ve výbavě v kombinaci s vyšší cenou. Jak se tedy tato novinka povedla a pro koho je vlastně určená? To zjistíte v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Samsung se už nějakou dobu snaží totálně designově unifikovat všechny své telefony. V podstatě na dálku nemáte šanci poznat, zda někdo drží v ruce levnější A34, dražší S24+ nebo třeba aktuální S24 FE. Všechno jsou to smartphony s oblými rohy, plochými zády a snadno rozpoznatelnou sestavou tří zadních objektivů seřazených svisle pod sebou, bez sjednocujícího designového prvku. Pokud bychom měli být upřímní, už je to trochu designová nuda a Samsungu by prospělo nějaké vizuální osvěžení.

Záda telefonu pokrývá tvrzené sklo, boky jsou ploché a kovové. Telefon tak v ruce rozhodně působí hezky prémiově, konstrukce je precizní. Záda jsou lesklá, takže se připravte, že tu nějaké ty otisky prstů budou zůstávat, ovšem v případě námi testované žluté verze to není tak hrozné. Doporučíme každopádně nějaký kryt, kterých je na telefon k dispozici víc než dost.

Velikostně patří model S24 FE spíše k větším smartphonům, jeho rozměry jsou 162 × 77,3 × 8 mm. Není to žádný přerostlý obr, ale jako kompaktní model jej rozhodně označit nelze. Jeho hmotnost je 216 gramů. Nezapomnělo se samozřejmě ani na utěsnění proti vniknutí vody a prachu (certifikace IP68).