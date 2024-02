Tu a tam lepší, v jádru pořád stejný. Test Samsungu Galaxy S24+

Samsung už nějakou dobu razí přístup tří prémiových modelů ve své nejlépe vybavené sérii Galaxy S. Na jedné straně je kompaktní základní model, na druhé straně maximálně nadupaný mobil s přívlastkem Ultra. A mezi nimi stojí „plusko“, což je telefon v mnohém převyšující svého menšího sourozence a zároveň pořád udržující značný odstup od krále nabídky.

Letos se Samsung pokusil opět nalákat na extra prvky ve výbavě modelu S24+ oproti S24 především ty zákazníky, kteří netouží po malém telefonu a naopak za to čekají nějaké hezké bonusy týkající se větších rozměrů. Mezigenerační proměny budete hledat poměrně těžko a vždy budou docela zanedbatelné, ovšem o tom to ani tolik není. Otázka však zní: jak se vás bude model S24+ snažit zlákat k tomu, aby byl vaším příštím smartphonem? A povede se mu to?

Jak se mi bude líbit?

Meziročních změn v designu je opravdu málo. Tou asi největší jsou nyní ještě o něco plošší boky a také nové barevné varianty. Jinak se s vámi prakticky můžeme vsadit, že novinku na nějakou větší vzdálenost oproti modelu S23+ nebudete mít šanci rozeznat. To ovšem není špatná věc, dělá to tak několik výrobců a jde zkrátka o snahu zákazníka naučit, že daný design je pro značku typický. V případě Samsungu to jsou tedy samostatně stojící optické členy zadního fotoaparátu umístěné pod sebou a plochá matná záda.

Bohužel model S24+ se nedočkal titanového rámečku, který si výrobce schoval pouze pro nejlépe vybavenou ultru, ovšem i bez něj působí konstrukce prémiově. Máte tu tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2 z obou stran a také hliníkový rámeček. Nechybí samozřejmě ani obvyklá odolnost proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68.

Rozměry zařízení se oproti loňsku trochu pozměnily, telefon je nepatrně vyšší (o 0,7 mm), ovšem také užší (o 0,3 mm). Tloušťka se pak zvýšila o pouhou desetinu milimetru. Rozměry zařízení jsou tedy 158,5 × 75,9 × 7,7 mm a hmotnost je stejná jako loni, tedy 196 gramů. Zařízení je nicméně oproti základní S24 výrazně větší, pokud tedy sháníte spíše něco kompaktnějšího, pak se poohlédněte spíše po menším sourozenci.