Souboj procesorů Snapdragon a Exynos v Samsungu S24. Který je lepší?

Série Samsung Galaxy S24

Exynosy od Samsungu před několika lety tak trochu upadly u uživatelů špičkových smartphonů od Samsungu v nemilost. Firma začala své modely řady Galaxy S nabízet s různými procesory, a to na různých trzích. A tak zatímco někde byly k dispozici přístroje s procesory od Qualcommu, jinde si zákazníci mohli koupit jen přístroje Galaxy S s Exynosy. A zejména u předloňského procesoru Exynos 2200 byl rozdíl ve výkonu špičkového čipu od Samsungu v porovnání s čipem od Qualcommu tak výrazný, že to vedlo k velkým stížnostem uživatelů.

Vloni tak Samsung vybavil modely řady Galaxy S23 pouze procesory Qualcomm, na vlastní Exynos 2300 u nich zanevřel. Letos se ale vlastní procesory s řadou Galaxy S24 vrací. Ale ne tak jako v minulosti, Samsung na to jde tentokrát jinak a vlastně zvolil řešení, které je docela logické. Na druhou stranu v celé své kráse ukazuje to, jak Samsung procesorům z dílen vlastní pobočky věří. Zatímco základní modely Galaxy S24 i lepší S24+ tak dostávají čipsety Exynos 2400, špičkový typ Galaxy S24 Ultra má Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 ve variantě For Galaxy.

Výsledky benchmarků u Samsungu Galaxy S24+ a S24 Ultra benchmark S24+ S24 Ultra AnTuTu 1 786 432 2 000 138 PC Mark Work 3.0 18 102 17 662 PC Mark Storage 29 696 30 214 Geekbench ML CPU 1 189 1 351 Geekbench 6 CPU singlecore 2 074 2 317 Geekbench 6 CPU multicore 6 637 7 200 Geekbench 6 GPU 15 589 14 979

My jsme vyzkoušeli, jaký výkon čipy mají a jak toto rozdělení funguje v praxi. A na první pohled je z výsledků námi provedených testů výkonu vidět, že má Snapdragon nad Exynosem trochu navrch. Není to nic dramatického, a navíc v praxi se ukazuje, že procesor nemá na běžné fungování telefonu vůbec vliv, ale rozdíl tu je.