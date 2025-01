Vyzyvatelé top modelů bojují foťáky. Samsung příjemně překvapuje

Samsung Galaxy S24 FE je cenově výhodnější alternativou ke klasickým modelům řady S24. Potvrzuje to i jeho fotoaparát, který oproti standardním modelům S24 (ovšem ne typu Ultra, ten je trochu jinde) dostal jen minimální ústupky. Hlavní a širokoúhlý foťák jsou prakticky shodné s modely S24 a S24+, jen teleobjektiv s trojnásobným zoomem dostal čip s osmimegapixelovým rozlišením namísto deseti megapixelů. V praxi to moc velké rozdíly neznamená.

To potvrzuje i test organizace DxO Mark. V jejím žebříčku fotomobilů totiž získal Galaxy S24 FE skóre 133 body, což je nachlup stejná hodnota, jako u Galaxy S24 s procesorem Exynos, se kterým se model prodává i na našem trhu. Zatímco S24 stojí oficiálně 19 990 korun, model FE vyjde na 18 990 korun. A s výkupním bonusem, který někteří prodejci nabízí, může tento rozdíl narůst: FE jde pořídit už asi za 15 000 korun, standardní S24 za 18 000. S24 FE se tedy v tomto světle jeví jako docela výhodný fotomobil – protože standardní S24 sice nepatří na špičku, ale fotí velmi dobře.

Smartphony vyšší třídy v testu DxO Mark 137 – Honor 200 Pro

136 – Google Pixel 8a

135 – Xiaomi 14T Pro

134 – Xiaomi 14T

133 – Samsung Galaxy S24 FE

130 – Honor 200

130 – Motorola Edge 40 Pro

127 – Samsung Galaxy S23 FE

Nicméně konkurence modelu S24 jako třeba běžný iPhone 15 nebo 16, Google Pixel 8 nebo Pixel 9 fotí o něco lépe než Samsung. U modelu FE to ale takové drama není. Když smartphone srovnáme s jeho soupeři, ukazuje se, že výkon foťáku odpovídá dané kategorii. V testu DxO Mark se například objevily modely Xiaomi 14T a 14T Pro, které u nás oficiálně stojí 14 990 a 19 990 korun (koupit je jde už za 12 nebo necelých 17 tisíc). Ty mají v testu fotoaparátů DxO Mark 134 a 135 bodů, tedy jen o bod nebo dva více než Samsung. V praxi rozdíl uživatel nejspíš nepozná, oba modely si vedou lépe u zoomu a videa, Samsung má ale navrch v kvalitě fotek z hlavního fotoaparátu a v bokeh efektu.

Takový Google Pixel 8a má 136 bodů, Honor 200 Pro bodů 137, výš už pak jsou v žebříčku v podstatě jen modely z nejvyšší kategorie špičkových smartphonů. Takže i když Samsung není v konkurenci nejlepší, výborně s ní drží krok a v některých ohledech umí překvapit.

To možná dává určitou naději, že by mohlo dojít ke kvalitativnímu posunu foťáků modelů řady Galaxy S25, které se představí zanedlouho. Špičkový S24 Ultra má totiž v žebříčku DxO Mark hodnocení 144 body, což je třeba desetibodová ztráta na konkurenční iPhone 15 Pro Max a devítibodová na Pixel 8 Pro. A to je docela rozdíl i s přihlédnutím k tomu, že testovací procedury DxO Mark poněkud tradičně nejsou fotoaparátům smartphonů Samsung nakloněny a že v praxi je podle nás ztráta na konkurenci menší.