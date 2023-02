Skrytá vylepšení a super foťák. To je nový Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra přinesl loni do špičkové modelové řady korejské značky zásadní změnu. Spojil totiž tradiční řadu Galaxy S a samostatnou řadu Galaxy Note do jednoho zařízení, zároveň se i designem výrazněji odlišil od ostatních sourozenců řady Galaxy S. Letos dochází k určitému sblížení, když se „obyčejnější“ modely řady Galaxy S inspirovaly vzhledem sestavy fotoaparátu špičkového typu Ultra, nadále si však nový Galaxy S23 Ultra ponechává svůj hranatější vzhled, kterým vlastně víc navazuje na legendární řadu Galaxy Note.

Oproti loňskému modelu Galaxy S22 Ultra přináší novinka na první pohled jen málo změn: vzhled přístrojů je téměř totožný a rozeznat je od sebe možná nedovede ani trénované oko. K drobným kosmetickým změnám nicméně došlo, podstatně víc změn však najdeme pod vnějším kabátem.

U něj se opravdu změnilo minimum: Samsung jen v podstatě změnil zaoblení displeje a přechodu zad do boků. Telefon teď působí hranatějším dojmem, tato změna má ovšem důležitý praktický důsledek: rovná plocha 6,8" Dynamic AMOLED 2X panelu s rozlišením 1 440 × 3 088 pixelů je větší než u předchůdce, takže zaoblení displeje nebude pro některé uživatele tak rušivé. A navíc se někomu může telefon držet lépe v ruce.

Z těch méně viditelných změn došlo k drobným změnám na poli materiálů. Samsung se vydává cestou intenzivnějšího využití recyklovaných materiálů. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném textu.

Foťák je hlavní hvězdou

Hlavní novinkou letošního modelu Galaxy S23 Ultra je jednoznačně fotoaparát. Samsung tu poprvé používá svůj špičkový 200megapixelový snímač ISOCELL HP2. Výrobce přiznává, že Galaxy S23 Ultra není prvním smartphonem s takovým rozlišením fotoaparátu, nicméně je to první model s tímto konkrétním nejpokročilejším čipem. A prý se máme na co těšit.

V běžném režimu totiž foťák kombinuje 16 fyzických pixelů do jednoho, takže telefon fotí v rozlišení asi 12,5 megapixelu. Přístroji to dává bohaté možnosti práce s obrazem, určování chyb a šumu, takže výsledkem mají být špičkové fotografie s parádními detaily a minimem rušivých prvků. Skvělé mají být nejen ve dne, ale zejména v noci, kde síla algoritmů vynikne nejvíce. Telefon zároveň umožní uživatelům fotit v podstatně vyšších rozlišeních.

V režimu ExpertRAW umí Galaxy S23 Ultra standardně pořizovat snímky s rozlišením 50 megapixelů, a to ve formátu DNG, který dává zejména pokročilým uživatelům a profesionálům široké možnosti úprav. Fotit půjde i v plném rozlišení 200 megapixelů, to však Samsung doporučuje jen v opravdu dobrém světle. Taková fotka navíc může být hodně velká, v paměti přístroje zabere i stovky megabajtů. Samsung slibuje i spoustu kreativních režimů, z nichž většinu známe už z předchůdce, ale dojde u nich k vylepšení. Je tu tedy třeba plně manuální režim nebo režim pro noční astrofotografii. Důležitým vylepšením je stabilizace obrazu hlavního snímače, ta má nově dvojnásobný rozsah, namísto 1,5 stupně umí pracovat v rozsahu třech stupňů. To pomůže k ostřejším fotkám i lepším videím.

Detailní vyladění

Zbytek sestavy fotoaparátu přebírá letošní novinka od svého předchůdce. Je tu tedy 12Mpix širokoúhlý foťák s automatickým ostřením pro krásné makro snímky, a pak má Galaxy S23 Ultra dva desetimegapixelové snímače ukryté za optikou s trojnásobným a desetinásobným optickým přiblížením. I u snímků z těchto fotoaparátů by mělo dojít ke kvalitativnímu posunu vpřed, a to díky novému procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který je tu navíc přetaktovaný. Po letech, kdy Samsung v modelech Galaxy S nabízel po světě dvě varianty procesorů (Qualcomm a Exynos) teď bude špičkový model osazený vždy procesorem od Qualcommu. To přinese značnou změnu zejména v Česku, kde se prodávaly právě varianty s vlastním procesorem od Samsungu.

Nový procesor samozřejmě umožní lepší zpracování obrazu a tím pomůže posunout kvalitu snímků z fotoaparátů. Celkově slibuje vyšší výkon ve všech oblastech, oproti loňskému exynosu údajně o 33 až 51 % podle toho, čím se zrovna čipset zabývá (v hrubém výkonu je to 33 %, u grafiky 44 %, u AI operací 51 %). Zároveň by mohl být nový procesor úspornější, a to i díky kompletně přepracovanému efektivnějšímu chlazení s víc než dvojnásobnou velikostí výparníkové komory. Na rozdíl od běžných modelů Galaxy S23 a Galaxy S23+ nedošlo ovšem u typu Ultra k nárůstu kapacity baterie, 5 000 mAh je nicméně porce, která by měla zajistit solidní výdrž.

Samsung Galaxy S23 Ultra bude, stejně jako menší modely řady, k mání ve čtyřech barvách: černé, krémové, zelené a fialové. Ceny tohoto modelu začínají na částce 34 999 korun, za kterou dostane uživatel provedení s 256 GB vnitřní paměti a 8 GB RAM. V předprodeji, který probíhá do 16. února, ale může za stejnou částku získat variantu s 512 GB paměti a 12 GB RAM. Nebo zvolit verzi s 1 TB paměti a 12 GB RAM, která je v předprodeji k dispozici za cenu 512GB verze. V předprodeji mohou zákazníci získat k telefonům také výkupní bonus 3 000 korun za jakýkoli starý telefon a větší paměťové varianty začne Samsung doručovat už 6. února, jinak telefony k zákazníkům poputují až po ukončení předprodeje.