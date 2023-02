Toto jsou samsungy S23 a S23+. Jsou elegantnější a mají lepší baterii

Letošní Samsungy Galaxy S23 jsou jen lehkou evolucí loňských modelů. To se ostatně čekalo, zásadnější změnou prošla celá špičková modelová řada korejské značky loni, kdy u top modelu s označením Ultra Samsung vlastně sjednotil modelové řady Galaxy S a Galaxy Note, zatímco „standardní“ modely šly ve šlépějích svých předchůdců.

Tentokrát se i „obyčejnější“ modely řady Galaxy S trochu přiblížily tomu špičkovému, a to především v jednom detailu. Samsung totiž sice zachovává designové odlišení zástupců řady, přesto se design trochu sblížil. Loňské modely Galaxy S22 a Galaxy S22+ totiž měly fotoaparát v mohutném výstupku, jako to měly už modely řady Galaxy S21. Letos tento výstupek zmizel a sestava tří čoček fotoaparátu má jen poměrně jemné rámečky okolo samotných čoček – přesně tak, jak to měl už loni Galaxy S22 Ultra a má i letošní sourozenec novinek, tedy model Galaxy S23 Ultra.

Toto je ovšem v podstatě jediný viditelný rozdíl mezi letošními standardními modely řady Galaxy S23 a loňské řady Galaxy S22. Jinak se toho vlastně z vnějšku na novinkách moc neměnilo: základní tvar rámu telefonu i rozměry zůstávají v podstatě stejné, rám telefonu je lesklý, skleněná záda mají matnou úpravu. Trochu se proměnila paleta barev, všechny letošní novinky budou k mání ve čtyřech provedeních: černé, krémové, zelené a fialové (na některých trzích budou k dispozici i jiné barvy, v Česku však ne).

Skrytá vylepšení

U designu tedy došlo u novinek k decentní úpravě, Samsung navíc klade důraz na to, že jsou modely Galaxy S23 vyrobeny ekologičtěji než starší smartphony značky a balení přístrojů jsou vždy ze 100% recyklovaného papíru. To všechno jsou změny, které vlastně na první pohled nejsou tak viditelné a v podobném duchu se vlastně nesou i samotné telefony.

Je to vlastně taková inovace ve stylu iPhonů – na první pohled se toho moc nezměnilo, na ten druhý Samsung změnil a vyladil spoustu detailů, což může mít v praxi velmi významný dopad. Pozitivní, doufá výrobce. Začíná to už u hardwaru. U letošních špičkových modelů opustil Samsung několikaletou praxi, kdy v různých částech světa dodával své telefony s různými procesory. Letos bude hardware všude stejný, novinky mají procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a to ještě v upravené verzi.

Samsung slibuje značný nárůst výkonu, v porovnání s procesorem Exynos, s nímž byly telefony doposud v Česku k dostání, slibuje asi třetinový nárůst u samotného výkonu procesoru, 44% zlepšení u grafiky a dokonce 51% nárůst u výpočtů souvisejících s umělou inteligencí. Při tom všem se navíc snad můžeme těšit i na nárůst výdrže baterie. I když se nezvětšily rozměry telefonů, tak Samsung přepracoval vnitřek přístrojů včetně (efektivnějšího) chlazení a u modelů Galaxy S23 a Galaxy S23 + tak zbylo víc místa na baterie. Ta má u obou provedení kapacitu vyšší o 200 mAh, konkrétně to je 3 900 a 4 700 mAh. Obzvlášť u menšího modelu by to mohl být v kombinaci s lepší efektivitou hardwaru důležitý posun, výdrž baterie byla u modelu Galaxy S22 asi jeho největší slabinou.

I když na první pohled zůstávají stejné i displeje (DynamicAMOLED 2X s obnovovací frekvencí 48–120 Hz a FullHD+ rozlišením) s úhlopříčkou 6,1 (S23) a 6,6 palce (S23+), tak Samsung slibuje třeba alespoň zlepšení čitelnosti na slunci. A to díky funkci Vision Booster, která podle světelných podmínek přizpůsobí jas a další parametry obrazu nově ve třech stupních namísto jednoho.

Podobně to na dramatický pokrok nevypadá na první pohled ani u fotoaparátu, kde došlo ke změnám až u modelu Ultra, modely S23 a S23+ si na první pohled ponechávají stejnou sestavu jako předchůdci. Je tu tedy hlavní 50Mpix foťák, širokoúhlý 12Mpix a trojnásobný optický zoom s desetimegapixelovým čipem. Nicméně už třeba samotný nový procesor umožní intenzivnější zpracování snímků a pomůže tedy k lepším výsledkům. Když navíc vývojáři foťák ladili jen s jedním procesorem místo dvou, dává to naději i na další posun v kvalitě.

A pak jsou tu detaily, které vylepšení jistojistě přinesou. Širokoúhlý foťák nově dostal automatické ostření, takže se i u běžných modelů řady Galaxy S můžeme snad těšit na dobré schopnosti makro fotografie. Ke změně došlo i u selfie foťáku, který už ostření měl a ponechal si ho, nově je to však 12Mpix modul namísto desetimegapixelového a Samsung slibuje kvalitnější portréty a lepší schopnosti focení v noci.

U zákazníků již brzy

Modely Samsung Galaxy S23 a Galaxy S23+ budou k dostání vždy s 8 GB RAM, model S23 buď se 128 nebo 256 GB uživatelské paměti, u S23+ pak bude na výběr z provedení s 256 nebo 512 GB vnitřní paměti. Slot na paměťové karty opět chybí. Oproti loňsku novinky trochu zdražily, základní S23 začíná na 23 499 korunách, S23+ vyjde minimálně na 29 999 korun.

Telefony jsou ihned po představení v předprodeji, Samsung tentokrát připravil akci, kdy za danou základní cenu může v předprodeji zákazník získat model s dvojnásobnou pamětí. Když si takovou verzi zákazník objedná, začne je Samsung doručovat už od 6. února (základní varianty bude doručovat od 17. února, ale jejich koupě v předprodeji nedává smysl), oficiálně prodej startuje 16. února. Cenám, jejich porovnání s cenami loňských modelů a celkové dostupnosti se budeme věnovat v samostatném článku.