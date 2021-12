Samsung už sice má 200Mpix foťák, ale dřív ho nasadí konkurence

Známý únikář Ice Universe, který se specializuje právě na značku Samsung, zveřejnil parametry hlavního fotoaparátu chystaného Samsungu S22 Ultra. Tento model by měl mít premiéru na začátku příštího roku. Zřejmě to nebude hned zkraje na veletrhu CES, tam Samsung ukáže výrazně opožděný fanouškovský model S21 FE.

Premiéru řady Galaxy S22 tak můžeme očekávat v průběhu ledna, zřejmě se s ohledem na koronavirovou situaci odehraje jen online. Představit se mají obvyklé tři modely: S22, S22+ a S22 Ultra. Nejzajímavější je samozřejmě nejvyšší model Ultra, který jako tradičně má přesvědčit svým fotoaparátem a zároveň se stane náhradou za zrušenou řadu Galaxy Note.

Bude totiž mít slot na dotykové pero. To sice podporuje už letošní Galaxy S21 Ultra, ale samotné pero není kam dát. Jen do speciálního pouzdra z nabídky příslušenství nebo samostatně do kapsy. Funkce dotykového pera však osloví jen část zákazníků, foťák bude zajímat zřejmě všechny.

A podle všeho v novince nebude nový snímač Samsungu Isocell HP1 s rozlišením 200 Mpix. Výrobce jej představil už v září, ale prvního nasazení se dočká u konkurence. Podle Ice Universe by první měla být Motorola, druhé pak Xiaomi, a to v druhé polovině příštího roku. Samsung pak tento čip či jeho vylepšenou verzi nasadí až v roce 2023.

Podle známého únikáře tak zůstane sestava fotoaparátů podobná té letošní. Hlavní snímač bude mít rozlišení 108 Mpix a bude to vylepšený čip Isocell HM3 z vlastní produkce. Světelnost objektivu bude f/1,8, velikost čipu 1/1,33 palce a úhel záběru 85 stupňů.

Další tři senzory dodá Sony. Širokoúhlý bude mít rozlišení 12 Mpix, světelnost bude f/2,2, velikost čipu je 1/2,55 palce a úhel záběru bude 120 stupňů.

Zbývající dva senzory budou pro teleobjektivy a budou stejné s rozlišením 10 Mpix a velikostí 1/3,52 palce. Jeden nabídne desetinásobné přiblížení s úhlem záběru 11 stupňů při světelnosti f/4,9. Druhý bude mít trojnásobné přiblížení, světelnost f/2,4 a úhel záběru 36 stupňů. Tyto senzory od Sony jsou úplně nové.

Celkově tak nový Samsung Galaxy S22 Ultra v případě fotoaparátu zásadní změny nenabídne, ale lze očekávat, že výrobce vše pečlivě odladí a nové čipy pro teleobjektivy mohou přinést lepší výsledky.