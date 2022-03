Špičkový Samsung v testu foťáku na konkurenci ztrácí. Důvody jsou nejasné

Samsung si v testech DxO Mark v podstatě drží stálý odstup od konkurence. Letošní špičkový model S22 Ultra 5G získal skóre 131 bodů, což znamená ztrátu na první místo ve výši 13 bodů. Na rivaly, které mnozí považují za určitý etalon v kvalitě fotografií, tedy iPhone 13 Pro Max a Pixel 6 Pro, pak ztrácí šest a čtyři body. Není to tedy žádná tragédie, nicméně se prostě Samsungu nedaří v testu stáhnout rozdíl, který dlouhodobě hovoří v jeho neprospěch.

Oproti předchůdci, modelu S21 Ultra 5G, si letošní špičkový Samsung ve skóre DxO Mark ve variantě s procesorem Exynos polepšil o významných 10 bodů, oproti verzi se Snapdragonem (tu u novinky zatím v DxO Netestovali) je nový Exynos o osm bodů lepší. Jenže Apple si u iPhonu 13 Pro Max oproti staršímu 12 Pro Max polepšil o sedm bodů, takže Samsung stáhl ztrátu na rivala jen nepatrně.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Google Pixel 6 Pro

135 – Vivo X70 Pro+

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Google Pixel 6

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

131 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 11 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

124 – Samsung Galaxy Z Fold 3

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5 Hvězdičkou označené modely byly testovány podle starší metodiky

Výsledek ale rozhodně neznamená, že by S22 Ultra fotil špatně: vždyť třeba „obyčejnější“ Google Pixel 6 má v hodnocení DxO Mark 132 bodů, tedy jen o bod víc než Samsung, a nikdo u něj asi neřeší, že by vytvářel špatné snímky. Je to spíš o tom, že S22 Ultra má se svými čtyřmi objektivy a výkonným zoomem veliký potenciál, který telefon ne úplně využívá. I když. Hodnocení DxO Mark nám v některých ohledech přijde přísné a je otázkou, s jakou verzí softwaru organizace telefon testovala.

I naše porovnání S22 Ultra s iPhonem 13 Pro Max a Googlem Pixel 6 Pro jsme prováděli s ještě v podstatě nefinální verzí softwaru – nový update vydal Samsung až v průběhu veletrhu MWC v Barceloně a ten má mimo jiné i zlepšit i kvalitu fotek. Na druhou stranu jsme si již stihli ověřit, že základní nedostatky, které jsme v našem testu odhalili, platí i nadále i s novým softwarem. Nicméně některé body kritiky DxO Mark se nám úplně nepozdávají.

DxO Mark například kritizuje pomalé a obecně nepříliš dobré ostření, třeba za Pixelem 6 Pro zaostává v této disciplíně Samsung o 4 body (Pixel také není v tomto přeborník). Jenže v praxi jsme nic takového nezaznamenali a S22 Ultra podle našich zkušeností ostří minimálně stejně, jako Pixel, ne-li lépe. Mimochodem, v hodnocení barev jsou si oba telefony hodně blízké (107 pro Pixel, který je díky tomu lídrem mezi všemi smartphony v této disciplíně, a 105 pro Samsung), ale skutečné podání barev je u obou telefonů diametrálně odlišné, takže tady moc nechápeme, co DxO Mark hodnotí.

Hodně je u S22 Ultra kritizován i šum, který ale podle nás také není tak problematický, jak by se podle počtu bodů mohlo zdát. Paradoxně je horší přes den než v noci, kde ve snímcích působí šum docela přirozeně, na rozdíl od konkurentů, kteří se mnohdy šum snaží „vyžehlit“. Třeba v noční fotografii se pak žádný z aktuálních smartphonů nechytá na starší Huawei Mate 40 Pro+, který se k nám ale nedostal a jeho převahu jsme si ověřit nemohli. A navíc – noční fotografie jde S22 Ultra opravdu velmi dobře, skvěle při ní zvládá kontrasty i barvy.

Co ale zůstává (a to i po aktualizaci) je trochu nepochopitelně obtížné zvládání kontrastů ve dne. Přímé slunce dovede na fotografiích pořízených Galaxy S22 Ultra udělat očividně paseku – opět, není to žádná tragédie, ale rozdíl proti konkurentům viditelný je. Přitom v noci oproti soupeřům ve zvládání kontrastů ve scéně Samsung exceluje, takže výkon ve dne nechápeme. Upřímně, právě tady jsme s nejnovějším updatem očekávali zlepšení, ale nedošlo na něj.

Každopádně tedy Samsung Galaxy S22 Ultra v žebříčku DxO Mark po příčkách nejvyšších nesahá, podle nás to ale vůbec nevadí: S22 Ultra fotí skvěle, i když má samozřejmě jeho fotoaparát, jako u jiných telefonů, i své slabiny. Má ale samozřejmě i silné stránky, které přiznává i DxO Mark: skvěle funguje například zoom, absolutní špičkou je S22 Ultra v určení expozice a hodně dobře si vede i při natáčení videa. Zatímco u fotografování dostal S22 Ultra 134 body a za nejlepším telefonem pro focení zaostává o 15 bodů, u natáčení videa dostal 114 bodů, což je pět bodů za premiantem kategorie, iPhonem 13 Pro Max.

A mimochodem, že celkové skóre není žádná tragédie, dokazuje i ono subskóre u zoomu, který DxO Mark chválí. U něj dostal S22 Ultra 86 bodů, zatímco premiant v této disciplíně, Huawei P50 Pro, má bodů 107, tedy o 21 víc. Je to tedy jasná ukázka toho, že je potřeba žebříček DxO Mark brát s určitou rezervou: je to zajímavý ukazatel, podle kterého se ale nedá při výběru fotomobilu řídit zcela slepě.