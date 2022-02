Samsungy Galaxy S22 boří pravidla. Podívejte se, čím vynikají nad konkurencí

Někdo u svého smartphonu ocení obří displej, jiný kompaktní rozměry. Jenže u špičkově vybaveného chytrého telefonu dává takto zákazníkům na výběr jen minimum značek. A Samsung a jeho modely Galaxy S22 do tohoto exkluzivního klubu samozřejmě patří. Vybírat si u nich můžete ze tří velikostí a provedení: jednak je to kompaktní Galaxy S22 s 6,1palcovým displejem, jednak zlatá střední cesta Galaxy S22+ s 6,6palcovým panelem a konečně 6,8palcový model Galaxy S22 Ultra pro nejnáročnější uživatele.

Ve všech případech se můžete zároveň těšit z propracovaného designu, díky kterému novinky jasně zapadají do světa Galaxy zařízení. Rozhodně potěší barevné varianty, kde ani konzervativnější černé nebo bílé provedení nepůsobí fádním dojmem a kde elegantní zelená nebo vínově červená barva přinášejí jemný dotek individualismu. Svůj Samsung Galaxy S22 tedy můžete mít v provedení, které perfektně doplní vaši osobnost.

Prostor pro kreativitu

Té se ostatně umí přizpůsobit i výbava telefonu. Špičkový model Galaxy S22 Ultra přichází s jedinečným prvkem výbavy v podobě dotykového pera S Pen. Ať už patříte k umělecky zaměřeným či jinak kreativním osobnostem, nebo chcete, aby vám telefon sloužil třeba jako pohotový zápisník kdekoli „za pochodu“, je provedení Ultra s dotykovým perem pro vás tím ideálním smartphonem.

22. 2. 2022 - výjimečná sleva pro výjimečný den Toužíte po dalších zařízeních od Samsungu? V dnešní magický den máte extra důvod si je pořídit. Samsung na svém oficiálním e-shopu Samsung.cz nabízí 22 vybraných produktů s 22% slevou. A pokud chcete slevu ještě větší, něco vyhrát a zároveň se pobavit, sledujte dnes, 22. 2. 2022 od 19.00, na Facebooku Samsungu livestream #SamsungFutureStore. Moderovat jej bude Sajfa, přijde Martin Creep, Diviška a těšit se můžete také na vtipy od Simona Comedy.

Modely řady Galaxy S22 potěší také fotografy, ať už nadšené amatéry, nebo náročné profesionály. Už žádné rozmazané snímky, špatně zaostřené subjekty, dění mimo záběr nebo jen změť tmavého šumu. Fotoaparáty smartphonů Samsung Galaxy S22 podávají skvělý výkon za všech okolností.

Vyzkoušejte například jedinečný zoom, u modelů S22 a S22+ je to trojnásobné optické přiblížení a až třicetinásobný hybridní zoom, u S22 Ultra dokonce až desetinásobné optické přiblížení a stonásobný hybridní zoom. Výsledky vás bezpochyby příjemně překvapí. Noční režim umožní telefonům pořídit až neskutečné snímky i ve chvílích, kdy se scéně nedostává světla. A když budete mít k dispozici stojánek či stativ, otevřou vám smartphony S22 zcela nové možnosti. Zkuste třeba zachytit noční oblohu a neuvěříte, kolik detailů na ní objevíte.

Galaxy S22 také nabízí jedinečné možnosti natáčení videa a práce s ním. Při natáčení pomůže zejména velmi pokročilá stabilizace obrazu, díky níž budou roztřesené záběry minulostí. A k dispozici jsou i špičkové nástroje pro střih a další editaci videa, takže s Galaxy S22 můžete tvořit skutečně kdykoli a kdekoli.

Super displej i podpora

Veškeré kreativní výhody by ale přišly vniveč, kdyby za mnoho nestál displej telefonů. Ten ale nad konkurencí opět výrazně vyniká. Skvělé podání barev, špičková jemnost zobrazení nebo rychlá odezva jsou u modelů Galaxy samozřejmostí, novinky S22 k tomu navíc přidávají například velmi odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus+ a špičkový jas. Díky němu displej zaručuje skvělou čitelnost za jakýchkoli podmínek včetně skutečně intenzivního svitu slunce.

Samozřejmostí je u smartphonů řady Galaxy S22 prémiová zákaznická péče. Její součástí je i jedinečný příslib čtyř let aktualizací operačního systému a uživatelského prostředí One UI na novou generaci a také pět let bezpečnostních aktualizací. Váš nový smartphone Galaxy S22 se tak bude vymykat zajetým konvencím i za několik let.

Zdá se vám to stále málo? Samsung na svém webu sepsal hned 22 pravidel, jež jeho Galaxy S22 porušuje.