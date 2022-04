Na konkurenci ztrácí jen trochu, ukázal test foťáků Samsungů S22 a S22+

Testem DxO Mark prošel konkrétně pouze Samsung Galaxy S22 s procesorem Exynos, vzhledem k tomu, že model S22+ má stejnou sestavu foťáku, stejný hardware a nabízí „jen“ větší displej, vztahuje DxO Mark výsledek testu na oba modely. Skóre telefonů v testu je 126 bodů, což sice zdaleka na absolutní špičku nestačí, ale řadí to letošní špičkovou modelovou řadu Samsungu do solidní třídy „těch lepších“ fotomobilů.

Skóre 126 bodů znamená, že obyčejnější modely S22 ztrácí na špičkový S22 Ultra pouhých pět bodů, což není mnoho. Čtyřbodová je ztráta na přímou konkurenci v podobě iPhonu 13 a 13 mini. O šest bodů lépe než S22 si vede Pixel 6 a o devět bodů lépe pak Pixel 6 Pro.

Modely S22 tedy za některými konkurenty trochu zaostávají, ale je to lepší, než vloni. Oproti loňským provedením S21 a S21+ ve verzi s procesory Exynos si letošní modely polepšily v testu DxO Mark o rovných 10 bodů, oproti variantám se Snapdragonem (ty se ale u nás neprodávaly) je to stále slušných sedm bodů k dobru. Pro srovnání, iPhone 13 se proti iPhonu 12 zlepšil o osm bodů, ale třeba Pixel 6 oproti Pixelu 5 o bodů 12. Zlepšení Samsungu je tedy značné, ale pořád platí, že by mohl korejský výrobce v oblasti foťáků přeci jen trochu přidat.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 146 – Honor Magic 4 Ultimate

144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Google Pixel 6 Pro

135 – Vivo X70 Pro+

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Google Pixel 6

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

131 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

131 – Vivo X50 Pro+

131 – Xiaomi 12 Pro

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 11 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

126 – Samsung Galaxy S22 (Exynos)

126 – Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

124 – Samsung Galaxy Z Fold 3

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)* Hvězdičkou označené modely byly testovány podle starší metodiky

A kde jsou proti konkurentům i sourozencům největší rozdíly? Porovnání skóre Galaxy S22 s iPhonem 13 ukazuje, že je ztráta vcelku rovnoměrná a týká se především výkonu hlavního fotoaparátu a to jak při samotném focení, tak při natáčení videa. Apple má v těchto případech skóre 138 a 117 bodů, zatímco Samsung dosáhl na 130 a 110 bodů. Co se jednotlivých dílčích disciplín týče, iPhone si výrazně lépe vede u ostření, kresby, artefaktů (vad obrazu) a na displeji zobrazuje fotografovanou scénu reálněji než Samsung. Samsung má naopak navrch u bokeh efektu a také trochu méně „šumí“, ale to platí jen u focení, u natáčení videa je naopak šumu výrazně více než u iPhonu. Jsou tu tedy ucelené oblasti, kde by se mohl Samsung zlepšit.

Kde má proti konkurenčním iPhonům navrch, je zoom. Je to logické, iPhone 13 postrádá teleobjektiv, zatímco Galaxy S22 má trojnásobné přiblížení s desetimegapixelovým snímačem. Výsledkem je 95 bodů za teleobjektiv oproti 63 u iPhonu, který zoom řeší jen softwarově z dvanáctimegapixelového hlavního snímače. Trochu lépe hodnotí DxO Mark i širokoúhlý objektiv Samsungu (48 vs. 44 bodů). Výsledkem je zoomové skóre 55 vs. 77 bodů ve prospěch Galaxy S22. To celkovou ztrátu na iPhone pomáhá dorovnat jen málo a ve výsledku tak Samsung v hodnocení na konkurenta ztrácí.

Co se porovnání se špičkovým Galaxy S22 Ultra týče, i tam jsou ztráty poměrně „konstantní“. Ale hlavní snímač je tu špičkovému modelu možná blíž, než by mnozí čekali. Oněch 130 bodů za kvalitu hlavního foťáku znamená ztrátu pouhé 4 body, u videa je ztráta na špičkového sourozence rovněž jen čtyřbodová. Rozdíly v jednotlivých disciplínách jsou mezi modely většinou minimální, ale při focení ztrácí S22 na špičkový S22 Ultra hlavně v kresbě a u videa zase u šumu a vad obrazu.

Když si uvědomíme, že S22 používá padesátimegapixelový čip s menšími pixely než S22 Ultra s jeho 108megapixelovým čipem, je výsledná relativně malá ztráta až překvapivá. Opět se ukazuje, že megapixely nejsou vše. U zoomu je pak ztráta také logická, zatímco S22 má jen ono trojnásobné přiblížení, S22 Ultra má teleobjektivy dva, přičemž ten druhý nabízí desetinásobný zoom.