Fanouškovský samsung má lepší foťák než dražší modely, ukázal test

Samsung právě na trh uvádí nové modely řady Galaxy S22, stávající smartphony řady S21 bude nejspíš už jen doprodávat a roli dostupnějšího a přitom stále skvěle vybaveného modelu převezme Samsung Galaxy S21 FE. Ten má oproti předchůdci a v porovnání s běžnými modely S21 daleko méně ústupků, než kolik jich měl S20 FE vůči svým vrstevníkům. Roli základního modelu prémiové modelové řady Galaxy S tak může jistě hrát se ctí.

Potvrzuje to ostatně i výsledek testu fotoaparátů organizace DxO Mark. V tom totiž Galaxy S21 FE získal skóre 120 bodů. To sice na špičku nestačí a v mnohém se ukazuje, že na rozdíl od čínských značek Samsung příliš foťáky pro specifika testu DxO Mark neladí, na druhou stranu je to velmi solidní výsledek.

A také svým způsobem překvapivý. Oněch 120 bodů je totiž nejen o pět bodů víc, než kolik získal předchůdce s procesorem Exynos, ale také o čtyři víc, než loňské modely Galaxy S21 a S21+ vybavené rovněž procesorem od Samsungu. Nebo o tři víc než u modelu Galaxy Note 20 Ultra se Snapdragonem. O bod porazil model S21 FE i běžné varianty S21 s procesorem Snapdragon.

Remízu pak ve vlastní stájí S21 FE „uhrál“ s modely Note 20 a Note 20 Ultra s procesory Exynos. Na další stájové kolegy už ztrácí, ale třeba loňské špičkové modely S21 Ultra před verzí S21 FE nemají významnější náskok: varianta s Exynosem získala v testu DxO Mark o bod víc, varianta se Snapdragonem o tři body víc.

Smartphony Samsung v žebříčku fotomobilů DxO Mark 126 – Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

124 – Galaxy Z Fold 3

123 – Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

121 – Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

120 – Galaxy S21 FE (Snapdragon)

120 – Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

119 – Galaxy S21+ (Snapdragon)

119 – Galaxy S21 (Snapdragon)

118 – Galaxy S20+ (Exynos)*

117 – Galaxy Note20 Ultra (Snapdragon)

117 – Galaxy Note10+ (Exynos)*

116 – Galaxy S21 (Exynos)

116 – Galaxy S21+ (Exynos)

116 – Galaxy Note10+ (Exynos)

116 – Galaxy S10 5G (Exynos)*

115 – Galaxy S20 FE (Exynos)

113 – Galaxy S10+ (Exynos)*

112 – Galaxy Note20 (Snapdragon)

109 – Galaxy Z Fold2

105 – Galaxy A72

105 – Galaxy Z Flip* Hvězdičkou označené přístroje byly testovány podle starší metodiky.

Přitom je Galaxy S21 FE nejen výrazně levnějším smartphonem, ale zároveň také hardwarově jednodušším, a to i v oblasti fotoaparátu. Ukazuje se tak, že méně je někdy vlastně více. Zatímco loňský S21 Ultra má 108megapixelový hlavní foťák a k tomu 12megapixelový širokoúhlý fotoaparát a dva 10megapixelové zoomové foťáky (s trojnásobným a desetinásobným přiblížením), S21 FE si vystačí s dvojicí 12megapixelových snímačů (hlavní a širokoúhlý) a jedním 8megapixelovým (trojnásobný zoom).

Tato výbava má na skóre samozřejmě vliv, ale vlastně menší, než by se mohlo zdát. Za samotné focení získal S21 FE v testu 126 bodů, S21 Ultra s Exynosem bodů 128. V zoomu model Ultra vede výrazněji, ale vzhledem k hardwaru je převaha v poměru 76 ku 63 bodům vlastně docela malá. Ztrátu samozřejmě způsobuje jen onen jeden zoomový objektiv a nižší rozlišení, výkon širokoúhlého foťáku hodnotí DxO Mark v podstatě shodně (45 oproti 46 bodům u Ultra).

Zatímco u zoomu FE ztrácí, do hry se vrací u natáčení videa – to je v podstatě jeho parádní disciplína, se skóre 104 body vede nad S21 Ultra o 6 bodů a vzhledem k tomu, že video má v celkovém skóre daleko větší váhu než zoom, je výsledkem nakonec onen jednobodový rozdíl v celkovém hodnocení.

Velmi zajímavé je také porovnání s běžnými modely S21 a S21+ s procesorem Exynos, které v podstatě S21 FE na trhu postupně zcela nahradí. S21 má skóre 123 body za focení, 77 za zoom a 93 za video, FE je tedy lepši jak u fotek, tak u videa (tam výrazně), ztrácí jen u zoomu. Ten přitom nemusí být pro mnoho uživatelů tak důležitý, takže výkon hlavního foťáku hraje pro většinu uživatelů ještě větší roli, než jakou váhu mu přisuzuje hodnocení DxO Mark. S21 FE je tak překvapivě dobrý fotomobil.

Porovnání s konkurencí však ukazuje, že Samsung stále tahá trochu za kratší provaz, i když rozdíly opět nejsou dramatické. 120 bodů, to je skóre na úrovni modelu Google Pixel 5, přitom cena S21 FE odpovídá spíš novému Pixelu 6, který získal vynikajících 132 bodů. Stejných 120 bodů má i loňský Asus Zenfone 8, starší iPhone 12 a 12 mini získal v testu DxO Mark 122 body, letošní malé iPhony 13 dosáhly na 130 bodů. Konkurentem pro S21 FE může být třeba i Vivo X60 Pro+ se 128 body. Samsung má tedy, alespoň co se výsledků testu DxO Mark týče, stále co dohánět, ale ztráta není nikterak obrovská.