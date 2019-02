Mezi Androidy není větší legenda. Kultovní řada smartphonů slaví

Samsung nebyl průkopníkem Androidu, první smartphone s tímto operačním systémem představil v roce operátor T-Mobile, výrobcem bylo HTC. Android byl v té době nový systém a trhu vládly Symbian, Windows Mobile, BlackBerry a ano, už se na výsluní dral i iOS od Applu. I když v roce 2008 to ještě premiant nebyl.

V roce 2008 byl však docela zřejmý nástup dotykových displejů. Ne že by nebyly známé dříve, ale Apple ukázal, že na jejich ovládání není potřeba dotykové pero, ale lze je pohodlně ovládat prsty.

Své dotykové modely měl samozřejmě i Samsung, ale až do poloviny roku 2009 bez operačního systému Android. Zkoušel to s vlastním systémem s nadstavbou TouchWiz, řada Omnia používala Windows Mobile a pak přišel první Samsung Galaxy GT-I7500 s Androidem. Tehdy to ovšem u Samsungu vypadalo, že hlavním modelem je spíš Samsung Jet s vlastním systémem TouchWiz, který výrobce označoval jako chytřejší než smartphone. No, nebyl.

Android navíc neměl v roce 2009 vyhráno ani všeobecně. Počet smartphonů, který tento systém používal, sice rostl, ale prodejům stále vládly Nokie se Symbianem. I o rok později to u Samsungu vypadalo nejistě. Nová řada Wave používala systém Bada, opět vlastní počin z dílny Samsungu. A když výrobce představil v červnu 2010 model Galaxy S, tak sice zaujal na tehdejší dobu špičkovými parametry, ale opět nebylo zřejmé, že to jednou bude legenda.

Dokonce ani označení nebylo v té době zcela jasné. Různých variant prvního Galaxy S vznikla celá řada s různou výbavou a odlišnými parametry. A především pro americké trhy nesly jednotlivé varianty telefonu různá jména.

Trh se zlomil o rok později a velkou zásluhu na tom měl Samsung Galaxy SII. Ten se legendou stal velmi rychle, byl to přelomový smartphone Samsungu i celé platformy Android. Výborný telefon měl skvělou výbavu a především byl neuvěřitelně odladěný. I dnes si ho v redakci občas zapneme a obdivujeme, jak se povedl.

Ano, z dnešního pohledu je to stará herka, ale na rozdíl od jiných podobných telefonů ho lze pro nejzákladnější práci stále používat a vlastně je to fajn kompaktní telefon. Neoficiálně na něj šlo bez větších problémů nainstalovat pětkový Android, nadšencům se pak podařilo do telefonu nahrát dokonce i sedmičkový.

Samsung řadu Galaxy S začal obměňovat každý rok. Ne každý model se povedl, třeba trojka ano, ale čtyřka a pětka byly spíš zklamáním.

Zlom přišel v roce 2016 s modelem Galaxy S6 ve verzi Edge. Ten jako první přišel se zahnutým displejem a výborným fotoaparátem. Sedmička designově navazovala na šestku, osmička a devítka pak vypadají skoro stejně. Především v posledním případě to vedlo k poklesu prodejů, Samsung zkusil režim Applu, tedy zásadní inovaci po dvou letech, ale moc to nevyšlo.

Důvodů pro to je několik, částečně okoukanost, částečně mnohem silnější konkurence. A to především ze strany čínských značek s Huaweiem v čele. Mimochodem, ten představil první smartphone s Androidem v roce 2010, jen první Ascend z počátku neexistoval v GSM verzi a prodával se jen v USA (což je paradox, teď Huawei do USA nesmí).

V průběhu let Samsung k hlavnímu modelu řady Galaxy S připravoval různé odvozeniny. Ve třetí až páté generaci to byly verze Mini, Neo nebo Active. V šesté a sedmé existovala vylepšená verze se zahnutým displejem s označením Edge. A v posledních dvou generacích pak verze Plus s větším displejem a lepším fotoaparátem.

Ve středu Samsung představí desátou generaci Galaxy S. Tentokrát to mají být tři nebo čtyři modely. Základní Galaxy S10 a S10+, tedy logické pokračování loňské a předloňské řady. K tomu pak určitě přibude levnější S10e bez zahnutého displeje a s menším tělem. Čtvrtým modelem by mohla být speciální edice s podporou sítí 5G, která se však bude prodávat jen na vybraných trzích, v Česku nikoliv.