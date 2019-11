Samsung překvapí. Do konce roku představí Lite verze svých top modelů

19:08 , aktualizováno 19:08

Přestože konec roku většinou nebývá obvyklou dobou pro představování novinek, tak Samsung by dvě zásadní novinky ukázat měl. Obě patří do těch nejvyšších řad jihokorejského výrobce. Budou to však verze Lite, tedy odlehčené verze.