Pod tlakem konkurence. Samsungy Galaxy S10 získaly noční režim foťáku

Huawei je svým nočním režimem u špičkových fotomobilů téměř proslavený, typy P30 posouvají možnosti noční fotografie opět o něco dál oproti předchůdcům. Speciální noční režim nazvaný Night Sight získaly krátce po uvedení na trh i modely Google Pixel 3, které také patří k nejlepším fotomobilům na trhu.

Teď se ke smartphonům se speciálním režimem pro fotografování ve špatném světle přidávají i modely Samsung Galaxy S10 a to díky nové aktualizaci, která je pro modely ke stažení. Jejich fotoaparát si sice uměl s noční scénou poradit už před updatem, ale mělo to svá specifika. Se zapnutou funkcí optimalizátor scény telefon občas vyhodnotil, že jde o noční scénu, čemuž trochu přizpůsobil parametry.

Před aktualizací funguje noční režim jen automaticky se zapnutou funkcí Optimalizátor scény

Uživatelům se ale nelíbilo, že si automatika v tomto případě dělá co se jí zachce a aktivovala noční režim až v extrémních případech, kdy byly výsledkem často dost neostré a zašuměné snímky. Teď se to mění. Režim Noc se objevil mezi klasickými režimy fotoaparátu, mezi nimiž se v aplikaci přepíná tahem do strany (či nahoru a dolů). Pořadí režimů lze v menu měnit, takže lze noční režim přesunout třeba hned vedle klasického automatického a bude tak snadno po ruce.

Po aktualizaci Optimalizátor scény režim nepustí, je třeba ho zapnout ručně

Režim také funguje lépe než ten automatický. Pořídili jsme v noci několik srovnávacích fotografií s telefonem před aktualizací a s aktualizovaným softwarem, kde jsme noční režim zvolili ručně, a rozdíl je opravdu znát. U aktualizované verze navíc automatika „necpe“ noční režim ani v případě, pokud je zapnuta funkce optimalizátor scény.

Fotografie z Galaxy S10e bez nočního režimu (volba Optimalizátor scény)

Fotografie z Galaxy S10 se zapnutým nočním režimem

Po pořízení fotografie někdy chvíli trvá zpracování snímku. Je tedy vidět, že je fotografie produktem zásahů softwaru. Nicméně stále ještě v tomto případě nejde o jakýsi super-noční režim, jakým disponují právě modely Huawei nebo třeba jaký má zmíněný Pixel 3. Výsledky jsou ale použitelnější než před aktualizací. A Samsung může na tomto režimu stavět a případně připravit i další vylepšení – onen speciální noční režim ostatně firma slibuje, je tedy jen otázkou času, kdy dorazí.

Fotografie z Galaxy S10e bez nočního režimu (volba Optimalizátor scény)

Fotografie z Galaxy S10 se zapnutým nočním režimem

Každopádně je pozitivní, že Samsung naslouchá uživatelům a takovou aktualizaci připravil. O trochu se tak při nočním fotografování konkurenci přiblížil a existuje naděje, že by ji mohl minimálně dohnat.