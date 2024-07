Má být neuvěřitelně tenký. Zavařil by čínským značkám i Applu

Už současný Honor V3, který by se měl v Evropě prodávat od podzimu, má v rozevřeném stavu tloušťku pod 5 milimetrů. U supertenkého Samsungu by to bylo pod 4 milimetry. Z historie si můžeme připomenout mánii velmi tenkých klasických mobilů, která kulminovala v letech 2006 až 2007. Příkladem budiž například Samsung X820. A fungovaly, takže s dnešními technologiemi by ještě tenčí přístroje neměly být problémem.