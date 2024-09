Tenčí rozevírací samsung přijde s iPhony. Očekávají se však omezení

Zhruba v době, kdy by se měly začít prodávat chystané iPhony 16, by měl Samsung představit tenčí verzi svého rozevíracího smartphonu Fold. Podle serveru The Chosun Daily by se měl nový samsung začít prodávat přibližně 25. září. Ale pouze v Jižní Koreji.

Samsung by měl modelem Galaxy Fold 6 Slim reagovat na čínskou konkurenci, která uvedla nebo uvede celou řadu rozevíracích smartphonů. A to s ještě menší tloušťkou, než je chystaný Fold 6 Slim. Dalším aspektem je dřívější uvedení iPhonů 16 v Jižní Koreji. Dosud platilo, že v této zemi se nové iPhony začaly prodávat později než jinde ve světě.

Ostatní trhy si na nový samsung označovaný jako Galaxy Fold 6 Slim musí nechat zajít chuť. Plánován je pouze prodej v Číně, kde je tento koncept smartphonů populární. V Jižní Koreji má novinka v přepočtu vyjít na víc než 47 tisíc korun.

Oproti standardnímu modelu Galaxy Fold 6, který na našem trhu oficiálně stojí od 48 990 Kč, bude mít novinka mimo tenčí konstrukci i některá vylepšení. Zvětšit se mají displeje, ten vnější si má polepšit z 6,3 palce na 6,5 palce. Rozevírací vnitřní displej má mít potom úhlopříčku rovných osm palců, když standardní Fold 6 má 7,6palcový rozevírací panel.

Aby se podařilo zmenšit tloušťku, tak má Fold 6 Slim postrádat podporu dotykového pera S Pen. Vrstva pro jeho použití bude v displeji v rámci redukce tloušťky chybět. V zavřeném stavu má mít nový samsung tloušťku 10 milimetrů. To je o 2,1 milimetru méně, než má standardní Galaxy Fold 6. Jenže konkurenční Honor V3 má tělo silné jen 9,2 milimetru a v září by mohl přijít i na evropské trhy.

Podle serveru Galaxy Club se nemají změnit fotoaparáty. Tedy až na ten umístěný pod hlavním rozevíracím displejem. Ten má u současného modelu rozlišení čtyři megapixely. U verze Slim to má být pět megapixelů.