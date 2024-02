Některé dealery bude Samsung milovat. Unikl jim nový náramek Fit3

Jak upozornil německý web Winfuture, tak někteří prodejci, jako třeba litevský Novastar, v předstihu představili nové hodinky Galaxy Fit3. Samsung má s uhlídáním novinek dlouhodobě problémy, třeba nová řada S24 se odhalovala v únicích v podstatě už půl roku před premiérou. V případě Galaxy Fit3 to s takovým předstihem není, premiéra by měla proběhnout v nejbližších týdnech.

Galaxy Fit3 bude v hierarchii Samsungu patřit mezi náramky, tedy pod chytré hodinky Galaxy Watch. Cena totiž bude velmi příznivá, litevský prodejce uvádí sumu 70 eur, což je v přepočtu okolo 1 800 korun. Nejlevnější hodinky Watch přitom stojí okolo 4 tisíc korun, a to je už letitá řada Watch 4.

Hodinky od Samsungu jsou kulaté, novinka má naopak obdélníkový tvar pouzdra. Oproti dřívějším chytrým náramkům značky a také jiným náramkům je však pouzdro širší, tak někde na půl cesty mezí náramkem a hodinkami. Tělo je hliníkové a hmotnost je pouze necelých 19 gramů.

Náramek měří všechny potřebné aktivity, kroky počínaje, přes sledování sportovních aktivit včetně plavání (hodinky splňují odolnostní normu IP68). Hlídají kvalitu spánku, stres a také ženské cykly. Nechybí ani kontrola tepu a okysličení krve.

Na druhou stranu, v náramku není GPS ani wi-fi a nedá se přes ně telefonovat. Připojení s telefonem probíhá jen přes bluetooth (verze 5.3). V náramku není ani NFC čip, takže s nimi nelze platit v obchodech. Ale s ohledem na cenu lze tyto ústupky odpustit.

Displej hodinek má úhlopříčku 1,6 palce a s rozlišením 402 na 256 pixelů. Panel je typu AMOLED, což je jistě dobrá zpráva, čitelnost i na slunci by tak měla být velmi dobrá. Baterie má kapacitu 208 mAh a podle výrobce by měla zajistit výdrž až 14 dnů. Při intenzivnějším využívání by to stále měl být téměř jeden týden.