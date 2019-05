Je lepší letošní model nebo luxusnější loňský? Porovnali jsme samsungy

Dlouho platilo, že ve střední třídě nejsou Samsungy za danou cenu ani dobře vybavené, ani moc výhodné. Korejská značka se to rozhodla změnit, nový trend odstartovala v závěru loňského roku sestava modelů Galaxy A7 (2018) a Galaxy A9 (2018), které přinesly do střední třídy mimo jiné trojitý nebo čtyřnásobný fotoaparát. Zatímco A9 se čtverným foťákem byl model, který měl především ukázat, že Samsung umí zabrat, A7 s trojitým fotoaparátem představoval v době uvedení na trh i výhodnou koupi.

A zůstává jí i teď, více než půl roku po uvedení na trh. Zatímco tehdy stál telefon zajímavých 8 990 korun, nyní se prodává se slevou a vyjde na 6 999 korun. A to je i ve světle konkurence pořád velmi zajímavá částka. Samsung však nezůstal jen u tohoto modelu, pro letošek připravil zcela novou řadu A, která má v označení dvě číslice a celou řadu různých modelů. A na český trh uvedl také jeden typ z levnější modelové řady M. Nese označení M20 a je v podstatě základem mobilní nabídky korejské značky u nás. Stojí 5 999 korun a výbava je také velmi zajímavá.

V kategorii cenově dostupných smartphonů se objevil ještě typ Galaxy A40, který aktuálně vyjde na 6 499 korun, je tedy cenou přesně uprostřed obou srovnávaných modelů. A upřímně, M20 má z praktického hlediska trochu lákavější výbavu, byť velikostí displeje je A40 blíž loňskému A7. Nicméně z důvodu větší výhodnosti M20 jsme u levných modelů sáhli právě k porovnání tohoto typu a A7. Nový A40 bude imponovat především těm uživatelům, kteří chtějí kompaktnější přístroj, jinak nám vychází soupeři alespoň z papírového porovnání trochu výhodněji.

Starší nepatří do starého železa

Proti sobě tak stojí dva stále moderní smartphony, které přesto ukazují, jakou cestu za zhruba půl roku, který uplynul mezi jejich uvedením na trh, i dostupnější přístroje urazily. Nicméně to zdaleka neznamená, že A7 (2018) patří do starého železa – naopak, nadále je to nejen v porovnání se stájovým kolegou, ale i s ostatními soupeři ve třídě velmi zajímavá koupě.

Parametry jsou si oba modely vcelku podobné. A7 (2018) má třeba Exynos 7885 a 4G GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, M20 se liší jen mírně jiným procesorem Exynos 7904. M20 má dvojitý fotoaparát s hlavní čočkou o

13 megapixelech a širokoúhlým objektivem s pěti megapixely. A7 (2018) má zmíněnou trojitou sestavu, hlavní snímač s rozlišením 24 megapixelů, širokoúhlý snímač se chlubí osmi megapixely a je tu i čip pro řešení hloubky ostrosti, který vylepší bokeh režim. Tady má tedy A7 papírově trochu navrch (praxi zjistíme dále).

Novější M20 naopak vede v kapacitě baterie (5 000 mAh oproti 3 300 mAh) a velikosti displeje. M20 má úhlopříčku 6,3 palce, A7 má šestipalcovou úhlopříčku. Jenže starší model se chlubí AMOLED technikou, zatímco novější se musí spokojit jen s PLS panelem. Větší displej má minimalistický kapkovitý výřez, panel u staršího typu se obejde bez těchto výstřelků, ale M20 má zase minimalističtější rámečky, a tak je přes větší displej o něco kompaktnější: rozměry jsou 156,4 x 74,5 x 8,8 mm u M20 oproti 159,8 x 76,8 x 7,5 mm.

Drobné rozdíly pokračují. Čtečka otisků prstů je u M20 na zádech, A7 (2018) ji má na boku ve vypínacím tlačítku. Loňský typ má microUSB konektor, letošní moderní USB-C konektor a k tomu i rychlé dobíjení. Zdá se tedy, že M20 je přeci jen trochu modernější a výhodnější, ale i A7 má stále co nabídnout. V praxi jsou totiž rozdíly často zanedbatelné a některá praktická řešení dávají výhodu staršímu typu.

Praktické rozdíly ještě menší

I když jsou si výbavou oba modely podobné a různě se v ní přetahují, jsou praktické stránky, ve kterých má podle nás Samsung Galaxy A7 (2018) nad svým mladším soupeřem M20 navrch. M20 se zaoblenějším designem sice padne trochu lépe do ruky, ale ani A7 není přerostlý a daleko více se nám líbí jeho design. A nejde jen o to, že má skleněná záda a luxusní zpracování top modelů oproti plastovému tělu u M20 (to se aspoň tak neupatlává).

Jde i o to, že Galaxy A7 má trochu charakterističtější design, který se více odlišuje od běžné produkce. Přitom nevyužívá žádné výstřelky, takže je to hezký elegantní smartphone, který dovede být svůj. To M20 by mohl být klidně modelem od Xiaomi, Huawei, Oppa či desítky dalších značek. Další praktickou drobností je čtečka otisků prstů v bočním tlačítku – je to detail, ale je to podle nás její nejpraktičtější umístění.

Lépe na nás v praxi působí i displej Galaxy A7 (2018). AMOLED technika je jednoduše příjemnější pro oči a navíc tu dovoluje praktické funkce jako

always-on displej, kterou M20 nemá. To, že pochází Galaxy A7 z vyšších pater nabídky, navíc ukazuje i podpora výrobce. Pro model je totiž k dispozici aktualizace na Android 9.0 Pie, zatímco M20 se prodává stále se starším Androidem 8.1 a plánovaná aktualizace na Pie má přijít až někdy v srpnu.

V baterii jasně navrch

Kde má Galaxy M20 jasně navrch, je výdrž baterie a vše okolo ní. Už pohled na papírovou kapacitu akumulátorů (5 000 mAh vs 3 300 mAh) jasně naznačuje, že novější typ bude mít výhodu, kterou ani AMOLED panel A7 nedovede smazat. M20 však suverénně vydrží dva, při troše snahy i tři dny na jedno nabití, to A7 (2018) bude na nabíječce pro jistotu každý den, byť dosáhnout dvou dnů na jedno nabití se tu při nějaké snaze dá.

Jenže M20 má modernější USB-C konektor a rychlé dobíjení, což jeho náskok ještě výrazně zvyšuje. Na druhou stranu není praktický rozdíl ve výdrž baterie tak propastný, takže netřeba A7 kvůli tomu zatracovat. M20 působí v tomto ohledu praktičtěji a pohodlněji, dává uživateli větší rezervu a flexibilitu.

Obstojné fotoaparáty

V době uvedení Galaxy A7 (2018) na trh zdůrazňoval Samsung fotografické schopnosti svého modelu, přitom už tehdy foťák nepatřil na špičku, do světa ovšem doslova „vykřičel“ své tři senzory.

Fotgrafie ze Samsungu Galaxy A7 (2018)

Kdo však touží ve střední třídě po skvělém fotomobilu, měl by se poohlédnout jinde. A7 nezapře svou kategorii a to, že byl připraven vcelku rychle, jako odpověď na čím dál agresivnější konkurenci. A foťák ve skutečnosti není tak výraznou předností, jakou by mohl teoreticky být.

Fotografie ze Samsungu Galaxy M20

Ale v souboji s modelem M20 to v podstatě nic nemění. I naše praktické testy ukázaly, že A7 se daleko lépe vyrovnává s kontrasty ve scénách, má snímky prosvětlenější a vede se mu lépe i v noční fotografii, byť tady je to trochu na úkor schopnosti udržet snímek ostrý. Obecně mají fotografie také více detailů. Platí to i pro snímky pořízené širokoúhlými objektivy, i tady má A7 navrch, byť celkově nijak neohromí a je třeba počítat s výraznou soudkovitou vadou.

Staší, nebo novější?

Tisíc korun rozdílu, v mnohém podobná, jindy dost odlišná výbava. Rozhodování mezi Samsungem Galaxy A7 (2018) a o tisíc korun levnějším a půl roku mladším Galaxy M20 není jednoduché a jednoznačné. Kdo chce ušetřit, nechť sáhne po M20, který paradoxně nabídne i některé modernější rysy a má navrch ve výdrži baterie a praktičnosti.

Loňský A7 však za tisícikorunový příplatek má o trochu lepší foťák, svébytnější design i zpracování a lepší displej, který sice nemá tak minimalizované rámečky, ale má lákavější barevné podání a není tu pro někoho rušivý výřez. A navíc už tento model má novější Android 9.0. Starší model tak zůstává v nabídce Samsungu atraktivní volbou, i když i ten novější bude dávat mnoha uživatelům smysl.