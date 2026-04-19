Klíčový model je lepší, ale také dost drahý. Test Samsungu Galaxy A57

Série Galaxy A je pro Samsung klíčová. Jde o telefony, které se tradičně prodávají nejlépe, protože představují zajímavý poměr ceny a výkonu. Kdo jednoduše chce „samsunga“ a nemá peníze na koupi prémiového modelu, koupí si „áčko“. A proto je tu každý rok nový model, který udržuje nabídku aktuální.
Samsung jako obvykle nabízí vícero novinek série Galaxy A, přednost však dostává klíčová A57, což je přední model této dostupnější řady. Mezi jednotlivými generacemi ovšem nebývají žádné zásadní skoky ve výbavě a letošní model je toho krásným příkladem. Samozřejmě, že se pár zajímavých novinek najde, ale jinak je to pořád starý známý. Co ovšem nepotěší, je kvůli drahým paměťovým modulům vyšší cena. Stojí tedy novinka za pozornost?
Bude se mi líbit?
Kdo čekal nějakou výraznější designovou změnu, čekal marně. Novinka v mnohém připomíná loňský model Galaxy A56. Mezigeneračně je telefon alespoň o něco lehčí a tenčí. Hmotnost 179 gramů je třeba téměř o dvacet gramů nižší, než kolik měl loni model A56. A v pase má novinka 6,9 mm, což ji už celkem přiblížilo kategorii tenkých telefonů.
Samsung se i letos chlubí, že používá čím dál víc recyklovaných materiálů, ovšem celkově konstrukce pořád působí hodně prémiově. Rám je z hliníku a přední i zadní stranu kryje špičkové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+. S tím souvisí také zvýšená odolnost, nově je telefon certifikován stupněm IP68, což znamená, že pod vodou vydrží o něco déle než loňská A56 (IP67). Odolnost proti prachu zůstává stejná.
Takovou designovou stálicí je u série Galaxy A nápadný „hrb“ na boku telefonu, ve kterém jsou umístěna tlačítka pro ovládání hlasitosti a probouzení displeje. Samsung jej začal používat u předloňského modelu a zatím to vypadá, že si jej nechává jako takové specifikum právě pro tyto modely. Telefon každopádně působí v ruce příjemně, dá se říci až prémiově, k designu tedy výhrady rozhodně nemáme.