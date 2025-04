Část 1/6

Samsung A56 5G

Modely řady A dlouhodobě patří k těm nejprodávanějším na trhu. A právě „pětkový“ model je v podstatě výkladní skříní této série, má totiž nejlepší výbavu za stále docela dostupnou cenu. Ano, nejsou to vyloženě prémiové kousky a vždy se najde nějaký ten kompromis, ale myšlenka maximalizace poměru ceny a výkonu je zde jasná.

Letošní model Galaxy A56 se pokusil trochu obměnit design a byť to není nijak dramatická proměna, je to poznat. Zájemcům pak také přidává spoustu toho, co fungovalo už loni a k tomu pár novinek, které používání telefonu učiní o něco efektivnější. Na druhou stranu je vždy vhodné se zamyslet, zda koupě výprodejového předchůdce nebude rozumnější a samozřejmě se při tom i podívat, co má v nabídce konkurence.

Bude se mi líbit?

Zmíněné designové změny mohou někomu připadat už celkem zásadní, jenže na první pohled i tak pořád onu esenci „áčkového samsungu“ jasně poznáte. Displej má pořád o něco širší rámečky, než je tomu u levnějších prémiových modelů, a zadní modul s fotoaparáty je spíše decentní – tedy nic co by křičelo do světa, že jde o špičkový fotomobil. Mimochodem právě modul s fotoaparáty je designovou novinkou, kterou se Samsung překvapivě vzdaluje dosavadní myšlence, že všechny jeho modely musí na první pohled vypadat jako ty ze série Galaxy S (s jednotlivými optickými členy rozmístěnými vedle sebe bez žádného propojovacího prvku).

Druhou designovou novinkou je ztenčení těla. Novinka má v pase pouze 7,4 mm, což už je znatelný pokrok oproti loňskému modelu s 8,2 mm. Současný trend je jasný, mobily se budou ztenčovat a zdaleka ještě nejsme na hranici možností. Telefon je tak navíc i lehčí (198 gramů oproti loňským 213).

Naopak co se dochovalo z loňského designu, to je nápadný „hrb“ na boku telefonu, ve kterém jsou umístěna tlačítka pro ovládání hlasitosti a probouzení displeje. Konstrukce modelu Galaxy A56 je jinak precizní, ploché boky pokrývá broušený kov, na zádech je pak kvalitní tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+. Telefon je samozřejmě utěsněný proti prachu a ponoření do vody (certifikace IP67).