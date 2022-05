Obhajuje pozici hitu, ale má to těžké. Test Samsungu Galaxy A53

Loňský Samsung Galaxy A52 byl ve všech svých variantách velmi povedený smartphone střední třídy. Jako jeden z mála zástupců této kategorie dostal kombinaci některých funkcí, které se v dané třídě úplně nenosí – například optickou stabilizaci obrazu, odolnost vůči vodě a prachu nebo Super AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí. Letošní model A53 to všechno má také. Ale zároveň toho nenabídne zas tolik navíc.

Ano, uživatel už nemusí tápat a hledat, A53 má standardně podporu 5G sítí, kterou původní A52 neměl (existovala varianta A52 5G a pak také typ A52s, který měl také 5G standardně). Je tu větší baterie a nový procesor, který by měl přinést o trochu více výkonu a zároveň nižší spotřebu energie. Ale letmým pohledem je to vše, přičemž platí, že s letošním typem nedostane zákazník v balení nabíječku. Samsung přitom za základní verzi A53 (6 GB RAM, 128 GB uživatelské paměti) žádá 11 499 korun, aktuální slevová akce (a Samsung vždy nějakou má) cenu snižuje na 10 499 korun.

To není špatné, ale Samsung má nejen silnou konkurenci na trhu, ale také konkurenci z vlastních řad. Koupit se totiž stále dá třeba loňský A52 (ten bez 5G), který teď do konce května stojí 6 299 korun, a to vypadá hodně lákavě. Pak je tu letošní typ A33, který vyjde na 8 999 korun a žádná akce na něj teď neplatí (že by třeba přišla příští měsíc?). Má 5G a celkově výbavu téměř shodnou s A53, je tu jen několik dobře snesitelných ústupků. A pak je tu dražší Galaxy M53 (12 990 korun) s foťákem s vyšším rozlišením a trochu větším displejem. Upřímně, kdybychom měli utratit naše vlastní peníze, obešli bychom se bez 5G a šli koupit „výprodejový“ loňský model. To však neznamená, že by A53 byl špatný telefon. Naopak, je to povedený kousek a mnohým zákazníkům bude vyhovovat.

A komu bude vyhovovat?

Stejně jako předchůdce nebo zmínění stájoví sourozenci je Galaxy A53 určen pro náročnější zákazníky, kteří žádají některé funkce špičkových smartphonů, ale nechtějí za ně platit horentní sumy. V čem A53 nad předchůdcem vyniká, to je trochu lepší výdrž baterie, trochu vyšší výkon a oproti základnímu modelu i podpora 5G. Když to vše oceníte, pořád by tu však byla alternativa v podobě levnějšího modelu Galaxy A33.

Plusy a mínusy Proč koupit: elegantní design

dobrá výbava

povedený fotoaparát

výborný displej

solidní výdrž baterie Proč nekoupit: i vůči stájové konkurenci vyšší cena

„jen“ 25W nabíjení

v balení jen kabel, ne nabíječka a další příslušenství Kdy? V prodeji Za kolik? 11 499 Kč (6/128 GB)

Ústupky v podobě nižší obnovovací frekvence displeje, nižšího rozlišení hlavního i širokoúhlého foťáku (nicméně pořád se stabilizací u hlavního) nebo kratší podpory z hlediska aktualizací (A53 nabídne pět let bezpečnostních aktualizací a čtyři roky aktualizací systému) budou pro většinu uživatelů rozumné. Ten, kdo tedy bude ochoten utratit peníze za lepší Galaxy A53, musí prostě patřit k těm náročnějším zákazníkům ve střední třídě, musí řešit některé detaily.

Udělal oproti předchůdci krok vpřed v praxi?

Ano, udělal, ale není to žádný dramatický skok kupředu. Galaxy A53 je prostě vypilovaný A52 s některými logickými změnami – ať už jde o hardware nebo třeba aktuální Android 12 a s ním související prostředí One UI 4.1. Má více výkonu, ale i podle benchmarků je nárůst výkonu tak desetiprocentní. Pak je tu displej: namísto 90 Hz obnovovací frekvence u loňského typu je tu frekvence 120 Hz, bohužel stále pevná a nikoli adaptivní. Kdo chce šetřit baterii, musí v menu ručně zvolit 60 Hz.

Kupředu se posunulo také zpracování nové generace. Často se objevují informace o tom, že má Galaxy A53 kovový rám, ale upřímně, tím si jisti opravdu nejsme. Na omak totiž nepůsobí lesklý rámeček telefonu (A33 má matný) tak chladně, jak tomu u kovových rámů bývá, na rámu nenajdeme ani proužky pro elektrické oddělení rámu, které slouží k zajištění dobré funkčnosti antén. Na druhou stranu rám působí pevnějším dojmem než běžné plastové rámečky, takže jsme trochu zmateni. Zpracování letošní novinky je ovšem každopádně velmi dobré a telefon působí bytelným dojmem.

Líbí se vám?

Po stránce designu se nám líbí. Z estetického hlediska bylo možná elegantnější loňské řešení, kdy plastová záda telefonu mírně přecházela do boků a pak teprve následoval štíhlejší boční rám. Boční rám A53 je mohutnější, ale to znamená celkově lepší pocit bytelnosti, a také se telefon takto lépe drží v ruce – i když, většina uživatelů si asi pořídí pouzdro, které tyto rozdíly smaže. Každopádně A53 působí po stránce vzhledu velmi svěžím dojmem, má příjemně malé rámečky displeje a hodně mu podle nás sluší tlumené pastelové barvy, které Samsung vybral: modrá a oranžová (co není úplně tak oranžová, možná spíš trochu růžová). Ale i v bílé a černé barvě je telefon hezký.

Na co si mám dát pozor?

Po funkční stránce na nic zásadního. Telefon je dobře vybavený a dobře i funguje, výkonu má dostatek a systém je docela solidně odladěný, byť občas při kvantu spuštěných aplikací k zadrhávání dochází. Z drobností ve výbavě stojí za zmínku třeba přítomnost hybridního slotu a tedy schopnost fungovat v DualSIM uspořádání (ale pak už nejde telefonu přidat microSD karta, jejichž podporu si telefon pořád zachovává). Telefon má USB-C konektor, ale chybí tu 3,5mm jack pro sluchátka. Telefon se dodává v „odtučněném“ balení, kde chybí nabíječka i většina dalšího příslušenství, je tu v podstatě jen USB kabel s USB-C konektory na obou koncích. To bude pro mnohé zákazníky znamenat nutnost koupě nabíječky zvlášť.

Jaká je výdrž baterie?

Subjektivně si Samsung Galaxy A53 oproti předchůdci z hlediska výdrže polepšil. Není to opět žádné drama, ale navýšení kapacity baterie o více než 10 % na 5 000 mAh znamená trochu suverénnější projev. I hodně náročný den tak telefon snáze zvládne bez nutnosti dalšího dobíjení, když se trochu uskromníte, dva dny také nemusí být nic nereálného. Šlo to i u předchůdce, ale tady to půjde o něco snáze. Dodejme, že výkon nabíjení je maximálně 25 W, tedy stejný jako u předchůdce. Za konkurencí v tomto ohledu Samsung zaostává, ta umí nabídnout podstatně vyšší výkony a rychlejší časy dobíjení.

A jak fotí?

Foťák se oproti loňskému A52 po hardwarové stránce v zásadě nijak nezměnil, nicméně stále zůstává velkou předností modelu A53. Výrobce se soustředil na trochu lepší vyladění a byť nemáme aktuálně k dispozici přímé porovnání, zdá se, že foťák si lépe poradí s detaily, má trochu přirozenější podání barev a k dobrému posunu došlo v nočním režimu. V něm opět mají snímky podstatně více detailů a jsou prokreslenější, věrnější. Obecně pak můžeme říci, že fotoaparát Galaxy A53 patří rozhodně ke špičce dané cenové kategorie a kdo hledá schopný fotomobil, tak právě tady neprohloupí. Potěší i vcelku konzistentní a intuitivní prostředí fotoaplikace s dobrými možnostmi přizpůsobení a nastavení.

Fotografie pořízené smartphonem Samsung Galaxy A53 5G

Co se hlavního foťáku týče, jeho velkým trumfem proti drtivé většině konkurence je přítomnost optické stabilizace obrazu. Rozlišení 64 megapixelů pak umožňuje spojování pixelů a telefon vytváří šestnáctimegapixelové snímky. Širokoúhlý foťák je dvanáctimegapixelový, za tím hlavním v kvalitě samozřejmě trochu zaostává, ale pořád je velmi dobrý. Sem tam se může hodit i pětimegapixelové makro, které je rozhodně lepší než třeba dvoumegapixelové u některých konkurentů, přesto se asi většina uživatelů bez tohoto objektivu obejde. Pět megapixelů má i čtvrtý snímač, který slouží pro sběr dat o hloubce ostrosti a který tedy pomáhá u portrétů docílit kýženého efektu rozmazání pozadí.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy A53 rozhodně není špatnou volbou a kdo nechce ve střední třídě dělat příliš kompromisů, bude v tomto případě určitě velmi spokojen. Na druhou stranu má Galaxy A53 spoustu konkurence a i za akční cenu 10 499 korun se zdá být vůči ní trochu drahý. I ta stájová, třeba v podobě loňského A52 nebo letošního A33 umí být o dost levnější (pak je tu ještě zmíněný dražší M53) a přitom zas tak moc ústupků nepředstavuje. A52s je však levnější jen asi o pětistovku. Naopak o 500 korun dražší je hodně zajímavý Samsung Galaxy S20 FE a byť je to starší kousek, tak je to oproti A53 pořád vyšší liga. Tento příplatek se může vyplatit.

U ostatních značek je pak možností volby spousta. Je tu třeba hodně prémiově pojaté Vivo V23 5G, se kterým jsme samsung i podrobněji porovnali. To stojí 12 000 korun, ale má některé nesporné přednosti (ale i zápory). Samsung se může o zákazníky prát třeba s OnePlus Nord 2 (kolem 9 000 korun), Xiaomi 11T (asi 11 000 korun), za osm a půl tisíce lze pořídit Realme GT Master Edition, deset tisíc stojí Motorola Moto G200 s brutálním výkonem.