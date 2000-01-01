náhledy
Samsung vedle lepšího modelu Galaxy A57 představil také dostupnější variantu A37. Jenže i přes koncepci dostupného telefonu s viditelnými kompromisy ve výbavě je novinka překvapivě drahá. Nadstandardní je přitom hlavně software, zbytek výbavy vlastně moc neoslní.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung obvykle začátkem roku představuje dvojici dostupnějších modelů řady Galay A: levnější „trojku“ a lépe vybavenou „pětku“. Na dražší model jsme se zaměřili v samostatném textu, pojďme si tedy představit ten zdánlivě dostupnější: Galaxy A37.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej má úhlopříčku 6,7 palce, jde o Super AMOLED panel s rozlišením FHD+ (1 080 × 2 340 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. Po této stránce se už několik let příliš nemění.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej kryje tvrzené sklo Gorilla Glass Victus a novinkou je pak lepší maximální jas s 1 900 nity. Okolo displeje je stále o něco tlustší rámeček, než v případě modelu A57. V displeji je pak čtečka otisků prstů a také 12Mpix selfie kamerka.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Co se týče vylepšení čipu, dostal model A37 procesor Exynos 1480, což je čip, kterým třeba už před dvěma roky disponoval model A55.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Drobné zlepšení se odehrálo po stránce odolnosti, místo loňské certifikace utěsnění proti vodě a prachu IP67 má Galaxy A37 nově certifikaci IP68. Reálně je to ale jen malý rozdíl.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
I tentokrát se Samsung drží po designové stránce celkem unikátního „hrbu“ na boku telefonu, v místě kde jsou tlačítka. Rámeček telefonu je mimochodem plastový.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U foťáku je drobná změna u hlavního snímače, který má stále 50Mpix rozlišení, ovšem novější typ snímače (shodný s modelem A57). Jinak jsou ovšem parametry stejné, světelnost je pořád f/1,8 a nadále je snímač opticky stabilizovaný.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dále je tu 8Mpix širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2,2 a 5Mpix makro. Telefoto snímač zcela chybí, přitom v této cenové kategorii se už několik modelů s tímto senzorem ve výbavě najít dá.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zcela beze změny jsou paměťové varianty. Pořád si vybíráte mezi 6/128 nebo 8/256GB paměťovou verzí. Jde však o nový typ pamětí LPDDR5X, což je nejspíše jeden z důvodů zdražení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kapacita baterie je už nějakou dobu stejná. I tady letos najdete 5 000mAh akumulátor s možností jej nabíjet pouze kabelem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung sází na dlouhou softwarovou podporu (6 let) a také rozšířené funkce umělé inteligence, které vám mají pomoci lépe a efektivněji pracovat s telefonem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dále ve výbavě novinky nechybí podpora eSIM, sítě páté generace nebo NFC pro placení mobilem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Bohužel, Samsung se i přes povahu dostupného zařízení rozhodl docela znatelně zdražit. Základní 6/128GB verze vyjde na 10 499 korun, lepší 8/256GB varianta pak na 12 699 korun. Zaváděcí sleva je pouhých 5 %, takže se nakonec dostanete ve variantě 6/128 GB jen lehce pod hranici 10 tisíc korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Loni se přitom s předobjednávkovou slevou dalo dostat pod 9 tisíc u dostupnější varianty. No a u modelu Galaxy A57 je pak zdražení ještě výraznější. Tento model jsme již představili v samostatném textu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz