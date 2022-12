Hodně konzervativní. Takto bude vypadat nový dostupný samsung

S blížícím se začátkem nového roku se objevují další a další úniky informací o chystaných novinkách Samsungu. Většinu modelů tradičně, konkrétně řad S a A, představuje právě v prvním či druhém kvartálu.

V poslední době to jsou především modely řady A. Kompletní specifikace obvykle dostupné nejsou, ale docela zajímavé jsou rendery, které ukazují, jak budu telefony vypadat. Podle všeho si budou velmi podobné a vlastně se ani nebudou příliš lišit od letošní řady A.

To znamená, že na obrázcích působí novinky docela nudně. Což je určitá nevýhoda telefonů od Samsungu v poslední době. Nejsou příliš fotogenické, naživo vypadají mnohem lépe. Samsung si vždy dal záležet na použitých materiálech i zpracování, a to bez ohledu na třídu telefonu.

Jestliže si letošní „áčka“ vzala v rámci designu něco z modelů řady S, tak příští rok to zřejmě bude stejné. Naznačuje to nejvýznamnější designová změna, která se týká modulu fotoaparátu. Nově by jednotlivé objektivy měly vystupovat přímo z těla telefonu. Zmizí tak zvýrazněný blok fotomodulu.

Dokazují to úniky vzhledu modelu Galaxy A54 a nejnověji i levnějšího Samsungu Galaxy A34. V obou případech jsou tři objektivy seřazené vertikálně a v druhém sloupci je u obou jen blesk. Senzor pro hloubku ostrosti u modelu Galaxy A54 nahradí hlavní snímač. U modelu Galaxy A34 sestavu fotoaparátu zatím neznáme.

Celkové tvary telefonů se mezigeneračně příliš nemění, v tomto směru je Samsung hodně konzervativní. To čínští výrobci se snaží každou novou generaci vzhledově odlišit. Ale minimálně v Evropě, soudě podle tržního podílu, konzervativní přístup Samsungu zákazníkům nevadí.

Obrázky Samsungu Galaxy A34 zveřejnil indický portál Giznext ve spolupráci s únikářem OnLeaks, který přidal pár technických údajů. Celkový obrázek o výbavě chystané novinky si z nich však vzít nemůžeme, protože vedle rozměrů 161,3 × 77,7 × 8,2 mm uvádí už jen úhlopříčku displeje, která by měla být 6,5 palce. Displej by měl být typu SAMOLED.

V případě modelu Galaxy A34 bu měla být přední kamerka ve výřezu, vyšší model Galaxy A54 ji má v průstřelu. Podle Giznextu se minimálně prozatím chystá LTE verze telefonu a není jasné, jestli přijde i varianta 5G. Premiéru můžeme očekávat nejpravděpodobněji v prvním kvartále příštího roku, ale Samsung docela pravidelně některá „áčka“ představuje ještě dřív.