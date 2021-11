Ukazuje se první samsung pro rok 2022. Levná třída dostane vylepšení

Samsung Galaxy A33 nahradí letošní model Galaxy A32, jenž existuje ve dvou variantách, základní A32 s LTE konektivitou a verze 5G, která to má v názvu: A32 5G. U modelu pro příští rok jsou zatím informace jen k verzi s podporou sítí páté generace. Tato rozdvojenost se letos týkala většiny modelů Samsungu v řadě A. Podle všeho Galaxy A33 bude už jen ve verzi 5G.

U letošních modelů s dvojkou na konci to bylo vcelku logické řešení. Rozvoj 5G sítí je po celém světě překotný, ale na začátku letošního roku ještě v mnoha zemích rozšířené nebyly, a navíc procesory s podporou 5G byly výrazně dražší než LTE čipy.

Aktuální situace je samozřejmě jiná, 5G je ve světě stále běžnější a platí to i v Česku, Vodafone nedávno oznámil pokrytí poloviny populace (více viz Půlka populace už může naladit 5G u operátora Vodafone). Stejně tak ceny 5G procesorů klesají, spíše je otázkou, jestli jich bude dostatek. To je ovšem jiný problém.

Ale zpět k letošní řadě Galaxy A32, kterou právě s ohledem na problémy s procesory už seženete jen stěží, což pak platí i pro mnoho jiných modelů Samsungu. LTE a 5G verze se liší mnohem více, než by stejné modelové jméno avizovalo. A přestože 5G verze byla vždy dražší, tak celkově má lepší výbavu varianta LTE.

Nejpatrnější to bylo u displeje, který u A32 5G byl typu IPS s HD+ rozlišením. Levnější A32 LTE přitom dostal Super Amoled panel s FHD+ rozlišením. Už v papírovém srovnání obou displejů je jasná převaha na straně levnější verze. V praxi pak byl rozdíl obrovský.

To se u nového modelu A33 5G však změní, dostane právě Super Amoled displej s vyšším rozlišením. Procesor zatím neznáme, ale zřejmě to bude opět některý čip z řady Dimensity od MediaTeku. Fotoaparát bude mít opět čtyři snímače, zřejmě ve stejné konfiguraci jako současný A32.

Tedy hlavní snímač, širokoúhlý, makro a pro hloubku ostrosti. I v tomto směru byla letošní A32 5G oproti LTE verzi ošizená, hlavní senzor měl 48 proti 64 Mpix a lišila se i přední kamera v neprospěch dražší verze. Novinka by měla mít parametry foťáku lepší, ale detaily opět zatím k dispozici nejsou.

Design zůstává v podstatě stejný, liší se jen modul fotoaparátu. Rozmístění objektivů je sice stejné, ale celý modul vystupuje z těla přístroje, u letošních modelů A32 jsou objektivy zasazené přímo do těla.