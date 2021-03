Levné samsungy mohou mást. Jmenují se stejně, ale jsou to jiné telefony

Na první pohled se může skutečně zdát, že letošní novinky Samsung Galaxy A32 a A32 5G jsou téměř stejnými telefony: název se liší jen oním 5G označením. Co se ceny týče, i tady je rozdíl poměrně jednoduchý a přímočarý: „obyčejný“ A32 stojí 6 990 korun, 5G varianta pak vyjde na 7 990 korun. Ten příplatek jedné tisícovky se zdá být logický: telefon dostal navíc 5G, takže je o onu tisícovku dražší.

Jenže skutečnost nemůže být vzdálenější realitě. S oběma modely se právě v redakci seznamujeme, a tak jasně pozorujeme, že mezi oběma telefony jsou velmi významné rozdíly. A ty podle našeho názoru znamenají, že pokud vyloženě z nějakého důvodu nepotřebujete podporu 5G sítí, které jsou v Česku zatím stále v plenkách, 5G model se vlastně moc nevyplatí.

Důvod? Galaxy A32 5G je totiž plný ústupků, které mohou uživatele při každodenním používání mrzet. Realita je jednoduše taková, že aby tento model mohl nabídnout podporu 5G za relativně rozumnou cenu, není to tak, že mu byl přidán oproti typu A32 jen nějaký 5G čip a odpovídajícím způsobem navýšena cena. Galaxy A32 5G bohužel prošel i drastickou úspornou kúrou, která přináší změny ve výbavě směrem k horšímu.

Modely Galaxy A32 5G a A32 rozpoznáte například podle výřezu v displeji. Vlevo je výraznější výřez 5G modelu, vpravo menší typu jen s podporou 4G sítí.

Aby totiž mohl model podporu 5G nabídnout, musel dostat dražší a lepší čipset. Samsung Galaxy A32 5G je tak osazen procesorem MediaTek Dimensity 720, který má oproti čipu MediaTek Helio G80 v běžném A32 výrazně vyšší výkon (o čtvrtinu až polovinu, podle konkrétní situace – jde o obecné údaje). Tento čip je vyráběn náročnější 7nm metodou, zatímco čip Helio vzniká 12nm procesem. To sice přináší i nižší spotřebu energie, která se v kombinaci s energeticky náročnějším 5G hodí, ale zároveň to znamená výrazně vyšší cenu, která se promítá i do konečné ceny telefonu.

Aby tento nárůst Samsung kompenzoval, je tu tedy několik ústupků. Tím největším je podle nás displej: úhlopříčka 6,5 palce u A32 5G je sice o desetinu palce větší než u modelu A32, ale tím výhoda končí. 5G smartphone má totiž pouze IPS panel, navíc jen s rozlišením 1 600 x 720 pixelů – obojí je samozřejmě oproti SuperAMOLED panelu s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů u typu A32 krokem zpět.

Rozdíl v kvalitě displejů je tváří v tvář opravdu velký. Nevadí nám ani tolik rozdíly v barevnosti – IPS panel modelu A32 5G dovede překvapit i výbornými pozorovacími úhly –, ale rozdíl v rozlišení je drastický. Na úhlopříčce 6,5 palce je obraz v HD+ rozlišení opravdu neostrý. To je zásadní nedostatek.

Přítomnost IPS panelu se ale „propisuje“ i do dalších oblastí. Tak třeba rámečky okolo displeje jsou o trochu výraznější (a víc znát je i výřez), což spolu s nárůstem úhlopříčky znamená možná zbytečně větší nárůst velikosti telefonu. A32 považujeme v dané třídě za docela příjemně kompaktní kousek, A32 5G nám připadá už trochu přerostlý. V řeči čísel má Galaxy A32 míry 158,9 x 73,6 x 8,4 mm (a hmotnost 184 gramy), zatímco Galaxy A32 5G vykazuje hodnoty 164,2 x 76,1 x 9,1 mm (a 205 gramů). Na papíře se to nezdá být jako velký rozdíl, ale v praxi v ruce ho cítíme výrazně. Galaxy A32 padne do ruky výrazně lépe než 4G model.

Na druhou stranu má přítomnost IPS panelu i jednu výhodu: kvůli technologii displeje se musela čtečka otisků prstů přestěhovat na bok do rámu telefonu. A to je podle nás mnohem praktičtější řešení než čtečka v displeji u typu A32. U něj je navíc čtečka umístěna poměrně nízko, takže manipulace s ní vyžaduje zvyk a cvik. Čtečka 5G modelu je přesnější, svižnější a lépe po ruce, byť pro ideální umístění ji mohl Samsung posunout tak o centimetr nebo dva níž.

Ústupek ve výbavě najdeme i u fotoaparátu: sestava v obou případech obsahuje čtyři čočky, ale hlavní snímač má u typu A32 5G rozlišení 48 megapixelů, u modelu s podporou 4G sítí pak 64 megapixelů. V praxi to samozřejmě nic znamenat nemusí, zatím jsme si jen ověřili, že obrazový výstup z obou foťáků se liší: u 5G modelu jsou snímky prosvětlenější a zdá se, že mají méně šumu, na druhou stranu 4G model si lépe poradí s kontrasty a má přirozenější podání barev scény. Podrobněji se budeme fotoaparátům věnovat v testech těchto modelů.

Oba Samsungy A32 pak mají osmimegapixelový širokoúhlý snímač a pětimegapixelový makro senzor. Posledním do party je pak snímač hloubky ostrosti: u A32 5G má rozlišení 2 megapixely, u 4G varianty pak 5 megapixelů. To je ale podle nás nejméně podstatný rozdíl ze všech. Liší se i čelní foťáky: u A32 má rozlišení 20 megapixelů, 5G model si musí vystačit se třinácti megapixely.

Celkově nám tedy z prvního letmého porovnání obou nových cenově dostupných samsungů vychází lépe typ Galaxy A32 bez podpory nejnovějších mobilních sítí. Je to kompaktnější přístroj s výrazně lepším displejem, navíc za nižší cenu. Cena za 5G je tak u modelu Galaxy A32 5G až příliš vysoká a nedomníváme se, že bude telefon lákat tolik zájemců jako 4G model. A32 5G by snad mohl bodovat někde v nabídce operátora, který dovede cenu nastavit atraktivněji. Jinak ale tedy platí, že u letošního dostupného modelu u Samsungu věnujte pečlivě pozornost tomu, co si kupujete. Při troše nepozornosti by se totiž mohlo stát, že si pořídíte přístroj, který jste si pořídit nechtěli.