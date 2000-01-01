náhledy
Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší variantě, kterou vám nyní podrobně představíme.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy A17 si můžete pořídit v základní verzi nebo s podporou 5G. Což je také největší rozdíl mezi nimi. Za 5G se připlácí zhruba 700 korun a ani jedna varianta rozhodně nepatří mezi nejlevnější modely ve své kategorii. Na druhou stranu, úplně špatně vybavené také nejsou.
Verze s a bez podpory 5G jsou stejně velké, mají stejný displej a i vypadají stejně. Z hlediska vzhledu a konstrukce je rozdíl v jedné barvě, 5G varianta může být v tmavší modré, LTE varianta pak ve světlejší modré. Černá a stříbrná jsou stejné. Zadní kryt 5G verze je pak vytvořený z kompozitu, LTE verze ho má plastový.
Drobný rozdíl najdeme i na dnes už povinných štítcích. 5G varianta patří do energetické třídy B, LTE verze spadá do áčka. Zbylé sledované vlastnosti jsou stejné.
Oba modely mají Super AMOLED displej, což není v low-endové kategorii úplně obvyklé. Ale na druhou stranu, jejich ceny spadají už spíš do nižší střední třídy.
Displej má FHD+ rozlišení, což můžeme jen pochválit a úhlopříčka displeje je 6,7 palce. Přední kamerka s rozlišením 13 Mpix je ve výřezu.
U relativně levného modelu Samsung tolik nedbá na tenkost rámečků, takže v dolní části je rámeček dost výrazný. Ale zásadní problém to není Dodejme, že loňský model A16 5G používal úplně stejný displej.
Fotoaparát je zde sice trojitý, ale reálně je jen dvojitý. Ale zase hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix má optickou stabilizaci, kterou loňský model A16 5G nedisponoval. Pro zákazníky jasná výhoda, navíc stejný foťák mají obě varianty telefonu.
Je zde ještě širokoúhlý snímač s rozlišením 5 Mpix, což není mnoho, ale lepší než kdyby zde vůbec nebyl. Třetím je dvoumegové makro. Opět to platí pro oba modely A17.
Proti loňskému modelu A16 se změnil design fotomodulu, dříve Samsung používal tři jednotlivé objektivy, nyní je dal do fotomodulu. To souvisí se změnou designu vyšších modelů.
Snímač otisků prstů je v bočním tlačítku, což považujeme za nejpraktičtější řešení.
Rozdíly mezi verzemi jsou u použitých čipů, což je s ohledem na podporu LTE, nebo 5G logické. Verzi LTE pohání MediaTek Helio G99, verzi 5G pak firemní Exynos 1330. Ten je samozřejmě výkonnější.
Nabíječku k telefonu nedostanete, ale bude vám stačit docela obyčejná, protože maximální nabíjecí výkon je 25 W. Baterie obou verzí A17 mají shodnou 5 000mAh kapacitu a pro zajímavost, stejnými parametry disponuje i loňský model A16 5G.
Přestože u levných modelů ještě bývá sluchátkový konektor Jack poměrně běžný, tak u Samsungu se s ním už nepočítá a nenajdete ho ani u jedné verze modelu A17.
Základní cena modelu A17 je 4 990 Kč, za 5G se u modelu A17 5G připlácí 700 korun. Loňský model A16 5G lze pořídit za 4 800 korun, ale s ohledem na vylepšení novinky se nevyplatí. Ve všech verzích má paměť kapacitu 4+128 GB.
