|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento
Je to největší upgrade za mnoho let, nejobyčejnější iPhone se hodně povedl
Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou...
Špičkové chytré hodinky dostaly mamutí baterii. Výdrž je působivá
Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec...
Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento
Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší...
Obstojný tablet za pět tisíc. Prohlédněte si nový oneplus
Kategorie levných tabletů je poměrně hojně vyhledávaná zákazníky, neboť zdaleka ne každý potřebuje špičkový model na práci s videem či grafikou a stačí mu jen prostě velká obrazovka na zábavu. Nový...
Základní Google Pixel 10 v testu: i přes kompromisy se blíží nejlepším
I letos představil Google ve své hlavní vlajkové modelové řadě smartphonů Pixel tři modely. Jenže zatímco loni si byla trojice velmi podobná, tak letos Google modely více odlišil. Základní Pixel 10...
Předplacenka za hubičku i sdílená data s rodiči. Operátoři děti neopomíjejí
S novým školním rokem usedly do školních lavic tisíce nových žáků. Nejen jejich rodiče se tak v těchto dnech patrně rozhlížejí po operátorských nabídkách. Ať už jde o mobilní služby, nové zařízení či...
Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento
Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší...
Obstojný tablet za pět tisíc. Prohlédněte si nový oneplus
Kategorie levných tabletů je poměrně hojně vyhledávaná zákazníky, neboť zdaleka ne každý potřebuje špičkový model na práci s videem či grafikou a stačí mu jen prostě velká obrazovka na zábavu. Nový...
Základní Google Pixel 10 v testu: i přes kompromisy se blíží nejlepším
I letos představil Google ve své hlavní vlajkové modelové řadě smartphonů Pixel tři modely. Jenže zatímco loni si byla trojice velmi podobná, tak letos Google modely více odlišil. Základní Pixel 10...
Jedna věc super, jiná mizerná. Zajímavý low-end trpí na drobnosti
Silná konkurence nutí výrobce k zajímavým inovacím i v kategorii nejlevnějších smartphonů. Důkazem je nový Honor s označení X7d. Cena příznivá, mnoho pozitivních vlastností včetně foťáku s neobvykle...
Je to největší upgrade za mnoho let, nejobyčejnější iPhone se hodně povedl
Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou...
Umí komunikovat offline. Xiaomi odhalilo nová téčka s vysílačkou
Mnichov (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Xiaomi i letos odhaluje vylepšené modely řady T, kterým v nabídce značky patří místo těsně pod špičkou. Tentokrát se můžete těšit na pokročilý telefoto objektiv u dražšího modelu a také úplně novou...
Špičkový iPhone to nandal ostatním fotomobilům. Nestačí jen na dva exoty
Apple iPhone 17 Pro je jedním z nejlepších fotomobilů na trhu a tím nejlepším, který nepochází z Číny. Navíc nad ním jsou z našeho pohledu jen dva exotické modely. I podle nové metodiky DxO Mark...
Špičkové chytré hodinky dostaly mamutí baterii. Výdrž je působivá
Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec...
Neuvěřitelná trojskládačka je zpět. Nová, lepší a konkurence stále nic nemá
Sankcím navzdory Huawei ukazuje, že v mobilech stále hraje extraligu. Po roce představil druhou generaci své trojskládačky, konkurence zatím reagovat nedokázala. A tentokrát už netají ani procesor,...
Huawei se předvádí v Evropě. Ukázal ultimátní chytré hodinky i superstylus
Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Konference značky Huawei v Paříži přinesla řadu novinek nejenom v kategorii chytrých hodinek. Viděli jsme i nové smartphony, tablet i sluchátka, a byť se jen část novinek dostane k českým zákazníkům,...
Vyplatí se kupovat starší modely iPhonů ve slevě? U jednoho je to jasné
Apple začal prodávat nové iPhony 17. Ceny novinek zhruba kopírují původní ceny loňských a předloňských modelů. Ty se však logicky nyní nabízejí ve slevě. Není tak lepší koupit právě starší modely...