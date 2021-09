Docela překvapení, nejlevnější Samsung fotí jako 5 let starý top model

Samsung Galaxy A12 je momentálně druhým nejdostupnějším smartphonem značky na našem trhu. Ceny oficiálně začínají na částce 3 990 korun, ovšem firma aktuálně nabízí s kupónem slevu 300 korun, takže přístroj vyjde na necelých 3 700 korun. Úplně nejlevnější je model A02s, cenový rozdíl však není výrazný.

Za tyto peníze dostane zákazník smartphone s vcelku solidní výbavou, ve které nechybí třeba procesor MediaTek Helio P35 a 4 GB RAM, displej má úhlopříčku 6,5 palce a nižší rozlišení 1 600 × 720 pixelů. Nejde tedy o nadupaný kousek, na druhou stranu vyloženě chudou výbavu také Galaxy A12 nemá. Navíc je to sice přístroj z letošní kolekce, ale představený byl již loni na podzim, takže se brzy dočká nástupce.

A zdá se, že špatný není ani jeho fotoaparát. Smartphone láká na tradiční „marketingovou“ sestavu, ve které je hlavní snímač a širokoúhlý fotoaparát doplněn ještě dvojicí dvoumegapixelových čipů pro makro a data o hloubce ostrosti. Jejich fungování však v podstatě test DxO Mark neřeší a soustředí se na dva hlavní snímače, které podávají v případě nejlevnějšího aktuálního modelu samsungu překvapivě dobré výkony.

Vybrané cenově dostupné smartphony v žebříčku DxO Mark 116 – OnePlus Nord 2 5G

111 – Google Pixel 4a

111 – Xiaomi Mi11 Lite 5G

108 – OnePlus Nord

108 – Oppo A94 5G

106 – Xiaomi Redmi Note 10 Pro

105 – Samsung Galaxy A72

103 – Poco X3

103 – Realme 8 Pro

102 – Samsung Galaxy A52 5G

90 – Samsung Galaxy A12

89 – Samsung Galaxy A22 5G

88 – Samsung Galaxy A71 5G

87 – Samsung Galaxy A51 5G



Hodnocení fotoaparátu levného modelu Samsungu je totiž lepší, než u mnohých daleko dražších modelů této značky. Galaxy A12 totiž v testu DxO Mark získal skóre 90 bodů, zatímco třeba loňské typy Galaxy A51 a A71 v 5G verzích mají 87 a 88 bodů. Hodnocení fotoaparátu nejlevnějšího samsungu je dokonce lepší než skóre foťáku dražšího sourozence, modelu Galaxy A22 5G: ten získal bodů 89.

A to navzdory tomu, že má hardwarově fotoaparát vyspělejší. Oba přístroje sice mají 48megapixelový hlavní foťák a 5megapixelový širokoúhlý, které do skóre promlouvají především (a také dvoumegapixelový bokeh, A22 paradoxně nemá makro, ale to vůbec nevadí). Ovšem „lepší“ A22 má objektiv hlavního foťáku s lepší světelnosti f/1.8 namísto f/2.0 u levnějšího A12. Přesto A22 v testu ztratil. Důvodem je horší natáčení videa, u focení samotného se skóre přiklání na stranu dražšího modelu, je to 96 vs. 99 bodů. Za video má A12 bodů 80, zatímco A22 jen 75. A12 dostal také více bodů v oblasti rozsahu zoomu: 36 oproti 30. Fotoaparát levnějšího modelu se tedy jeví být všestrannější.

Zajímavé je porovnání levného modelu třeba s letošním hitem Galaxy A52 5G. Ten má sice výrazně lepší skóre 102 bodů, ale vzhledem k rozdílu cen nejde o tak dramatický náskok, jak by se možná dalo čekat. A52 je totiž v podstatě třikrát dražší. Navíc i tady jsou disciplíny, kde levný model nad svým dražším sourozencem vede: třeba v hodnocení vad obrazu má levný model 66 bodů oproti 63 a za noční snímání 23 bodů oproti 21. Jistě, v kvalitě expozice nebo kresby má A52 5G jasný náskok (88 a 85 bodů oproti 67 a 71), nicméně levný model jednoduše dovede překvapit.

Výkon Galaxy A12 v testu DxO Mark je pak pozoruhodný i z hlediska historických souvislostí. I když od té doby již několikrát změnila organizace konkrétní systém výpočtu skóre, rámcově porovnávat asi můžeme – A12 má v žebříčku stejný počet bodů, jako podle starších metodik zhruba čtyři nebo pět let staré špičkové modely: třeba první Google Pixel, Samsung Galaxy S7 Edge nebo iPhone 7 Plus z roku 2016, nebo třeba HTC U11 z roku 2017. Skóre 91 bod si například v roce 2018 připsal „cenový zázrak“ Xiaomi Pocophone F1.