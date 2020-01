Prémiový Samsung měl s takovými smartphony skončit. Plány ale změnil

Samsung patří mezi výrobci smartphonů se systémem Android k těm nejdražším. Na rozdíl například od Sony se Samsungu pokus nasadit svým telefonům vysoké ceny daří a stále si udržuje pozici světového výrobce číslo jedna. Naopak prodeje smartphonů Sony už se dostávají v globálních prodejích pod hranici statistické chyby.

Jihokorejská společnost se dokonce již dříve nechala slyšet, že segment jednoduchých a levných smartphonů zcela opustí. To se pomalu stalo, doprodávala vlastně jen už dříve představené modely. I ve střední třídě se snažila profilovat jako prémiový výrobce a vytvořil řadu Galaxy A. Ta nabízela sice nijak špičkově vybavené, ale zato kvalitně zpracované přístroje. A to například i s kovovými těly.

Zaměřením na vyšší kategorie také jihokorejská značka zpřehlednila svoji nabídku. Ovšem nyní se její portfolio opět stává nepřehledným. Samsung vychrlil celou řadu novinek právě zmiňované série Galaxy A. Loni uvedl na trh 17 modelů této dříve prémiové řady střední třídy. Na některých trzích jsou navíc v prodeji některé modely doplněné o písmeno e, které jinak nejsou globálně prezentované. Celkem tak Samsung loni vypustil 19 zástupců řady Galaxy A.

Základem globální nabídky je model Galaxy A10, jednoduchý smartphone pouze s jedním fotoaparátem, což bylo v době představení ještě běžné. Fotoaparát má skvělou světlost f/1,9. Později se objevil model Galaxy A10s s dvojitým fotoaparátem s ještě lepší světelností f/1,8. Model Galaxy A10 na českém trhu oficiálně stále stojí 4 tisíce korun. Za tyto peníze lze ovšem zakoupit daleko lépe vybavené smartphony od čínské konkurence.

A tak Samsung před koncem loňského roku přispěchal s novinkou, která se zkusí s čínskými výrobci „poprat“. Ovšem prozatím asi jen na některých trzích, prodej v Česku prozatím potvrzený není. Lze ovšem očekávat, že i novinka bude vzhledem k výbavě mít „prémiovou“ cenu. Jde přitom o absolutní základ v nabídce Samsungu zaměřený právě na boj s čínskou konkurencí.

Zmiňovaným odchodem ze segmentu levných smartphonů, tedy faktickým zrušením levné řady Galaxy J patří novinka rovněž do řady Galaxy A. Ta byla v minulosti trochu zmateně označována modelovými roky, od loňského roku mají nová „áčka“ dvě číslice. Označení novinky Galaxy A01 tak dává tušit, že jde o opravdový základ nabídky současného smartphonového giganta, který měl s takovými smartphony skončit.

Galaxy A01 je ještě jednodušší než už loni v únoru představený model Galaxy A10. V rámci dnešních standardů jde o naprostý low-end. Například kapacita operační paměť jsou pouze 2 GB a úložiště má kapacitu jen 16 GB, lze jej nicméně rozšířit pomocí microSD karty o až 512 GB. Fotoaparáty jsou sice podle současných trendů dva, ale hlavní 13MPix snímač má světelnost f/2,2. Druhý fotoaparát pro hrátky s hloubkou ostrosti je pak pouze dvoumegapixelový (f/2,4). Čelní snímač má 5MPix rozlišení.

Displej není typu Infinity-O, jak Samsung označuje zobrazovací panely s průstřelem, ale Infinity-V. Tedy přední fotoaparát je v kapce v horní části displeje. Rámečky okolo displeje jsou poměrně výrazné, a to zejména ten spodní. Zabezpečení je vhledem k cenovému zaměření asi řešeno pomocí nedokonalého rozpoznávání obličeje. Na zádech totiž není čtečka otisků viditelná a v displeji pravděpodobně nebude. Čtečku otisků nemá ani loňský model Galaxy A10.

Paradoxně by měl být displej novinky kvalitnější než u modelu Galaxy A10. Má totiž shodné rozlišení HD+ (720 x 1 520 obrazových bodů), ale je menší, a tudíž jemnější (5,7 palce oproti 6,2 palce). Jde ovšem o TFT displej, nikoli o AMOLED panel. Telefon je dvousimkový (paměťové kartě je vyhrazen vlastní slot) a nechybí už ve vyšších třídách vymizelé FM rádio. Baterie by měla mít pro jednoduchý smartphone dostatečnou kapacitu 3 000 mAh. To je tedy méně, než jakou disponuje Galaxy A10 (3 400 mAh).