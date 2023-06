Takový samsung by se jistě líbil. Za nižší cenu má výbavu prodejního hitu

Samsung řadu F představil koncem roku 2020 s modelem F41. V dalších letech představoval více či méně modelů, které označením i výbavou kopírují hlavní áčkovou řadu. Ta je veskrze globální, áčka se prodávají po celém světě. To řada F, výrobcem vnímaná jako přístroje pro generaci Z, se prodává jen na vybraných trzích, v Česku nikoliv.

Přitom by o ní zájem byl, efkové modely jsou cenově dostupnější alternativou modelům řady A. Nutno dodat, že podobnou pozici mají i modely řady M, které se sem tam objevují i na českém trhu.

Letos Samsung v řadě F představil levnější modely F04 a F14, třetím modelem je F54. až na písmeno odpovídají číselná označení modelům řady A, takže se v nich dá poměrně snadno orientovat. Poslední čtyřka značí modelový rok 2023, první číslo značí model. Čím vyšší, tím lepší. U áček je letos pětka maximem.

Samsung F54 se modelu A54 v mnohém vyrovná, v něčem je i lepší, v něčem naopak zaostává. To poslední platí pro plastový kryt, absenci stereofonních reproduktorů nebo eSIM slotu (ten má evropská A54, jinde to však platit nemusí). Efko má větší 6 000mAh baterii, model A54 má článek s kapacitou jen 5 000 mAh.

Design se drží aktuálního vzhledu většiny modelů značky. Jen snad rámečky objektivů hlavního fotoaparátu jsou výraznější. Rozdíly jsou však jen v detailech. Displej má o fous lepší levnější F54. Jeho panel je typu Super AMOLED plus, A54 má panel bez přívlastku plus. Je i menší s úhlopříčkou 6,4 palce, novinka má úhlopříčku 6,7 palce. U obou telefonů má panel maximální obnovovací frekvenci 120 Hz.

Procesor je stejný, konkrétně výrobce použil vlastní čip Exynos 1380, což je solidní čip střední třídy. Výhodou F54 je alespoň zatím jediná, a to poměrně štědrá paměťová varianta 8 + 256 GB. Za takovou se u A54 připlácí.

Rozdílná je sestava fotoaparátu. Samsung A54 má sestavu 50 + 12 + 5 Mpix, model F54 má sestavu 108 + 8 + 2 Mpix. Co je lepší, těžko bez srovnávacích fotografií soudit. V každém případě mají oba přístroje hlavní snímač opticky stabilizovaný. Vpředu je pak u obou snímač s rozlišením 32 Mpix.

Z výše uvedeného vyplývá, že F54 je zajímavou alternativou k modelu A54. Není to ošizený model a výhodou je nižší cena. V Indii, kde se již dostal do předprodeje, vyjde v přepočtu na 8 tisíc korun. Pro porovnání, model A54 tam stojí 11 tisíc korun. Takže když model A54 v Česku začíná na 12 tisících korunách, tak by F54 mohl stát okolo 9 tisíc korun. A to by byla atraktivní nabídka.