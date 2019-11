Tento procesor bude pohánět příští topmodel od Samsungu

Ačkoli by se mohlo zdát, že Samsung mění názvosloví svých čipových sad, není to tak úplně pravda. V září výrobce představil Exynos 980 s integrovaným 5G modemem Shannon a teď přichází model s číselným označením 990. Tedy opět třímístné označení namísto obvyklých čtyř číslovek.

To však neznamená, že by byl s původním označením konec, Samsung jen čipsety začal řadit do dvou větví. V celkové hierarchii budou dál nejvýš čipsety s čtyřmístným označením začínajícím devítkou.

Exynos 990 tedy není přímým následovníkem modelu 9825. Právoplatným nástupcem bude typ 9830, který se spolu s chystaným Snapdragonem 865 stane pohonným ústrojím řady Galaxy S11.

Exynos 9825, kterým Samsung vybavil tandem Note 10/10+, nebyl novinkou v pravém slova smyslu, šlo totiž jen o mírně inovovaný model 9820 z kolekce Galaxy S10. Hlavní vylepšení typu 9825 spočívalo v použití modernějšího 7nm EUV procesu, přinášejícího větší hustotu obvodů a vyšší energetickou účinnost.

Stejnou litografií bude vyráběn i nový model, jehož číselné označení se shoduje s aktuálním nejvyšším procesorem z produkce Huaweie. Kirin 990 výrobce poprvé použil u modelové řady Mate 30.

Grafická karta nové architektury

Exynos 990 má procesor, stejně jako 9820/9825, řazený do tří klastrů a to v konfiguraci 2 + 2 + 4. Nejsilnější dvoujádro je postaveno na architektuře Exynos M5. Ta navazuje na předchozí typ M4, vůči kterému má nabídnout o 20 procent vyšší výkon.

Na náročné operace bude zaměřeno i prostřední dvoujádro typu Cortex-A76, zbylé kvarteto jader architektury Cortex-A55 přijde ke slovu naopak u méně složitých výpočtů, její devízou je totiž energeticky úsporný běh. Maximální frekvence jednotlivých jader Samsung zatím neprozradil, celkem má procesor mezigeneračně zrychlit o 13 procent.

Víme také, že vykreslování grafiky bude mít na povel jednotka Mali-G77, což je aktuálně nejvyšší verze z produkce britského čipového designéra ARM. Jako první využívá nové architektury Valhall, jež má být vůči předchozímu designu Bifrost výkonnější až o 40 procent, energetická účinnost má pak být vyšší o 30 procent. Samsung však v tiskové zprávě operuje s jinými hodnotami, zlepšení v obou aspektech má totiž být „jen“ 20procentní.

To znamená, že Exynos 990 po stránce grafického výkonu zůstane za konkurenčními čipsety, stačit nebude na Apple A13 ani Snapdragon 865.

10 bilionů operací za sekundu

Další novinkou je dvoujádrová neurální procesní jednotka spolu s vylepšeným obrazovým signálovým procesorem. Hardware v této kombinaci dokáže zpracovat přes 10 bilionů operací každou sekundu. Pro představu: předchozí typ 9820 uměl 1,86 bilionu operací za sekundu.

Exynos 990 bude podporovat paměti nového standardu LPDDR5 s přenosovou rychlostí až 5 500 Mb/s i displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz. Takové jsou dosud výsadou především herních monster typu Asus ROG Phone nebo starší dvojice Razer phonů.

Běžně mají smartphony 60Hz obrazovky. Obnovovací frekvence udává počet překreslení obsahu displeje každou sekundu. Čím vyšší, tím je překreslování plynulejší.

Vyšší budou moci být i parametry použitých fotoaparátů. V případě jednoduché optiky bude maximem 108MPix snímač. To sice působí dosti předimenzovaně, na druhou stranu Samsung už takový fotočip má. Senzor Isocell Bright HMX představil v srpnu spolu s Xiaomi.

Dvojitá optika bude připravena nejvýš na dvojici 24,8megapixelovým snímačů. U špičkových modelů, do kterých Exynos 990 zamíří, většinou mají přinejmenším trojité fotoaparáty. Jejich možnou specifikaci však Samsung nezmiňuje.

Nový 5G modem Exynos 5123

Dnes sice ještě absence podpory 5G sítí u nejlepších smartphonů není vnímána jako velký hendikep, příští rok už to ovšem bude jinak.

Exynos 990 sice takový modem nebude mít přímo integrovaný, v případě nutnosti však půjde připojit nový typ 5123. I tato součástka je vyráběna 7nm EUV procesem.

Modem má podporovat jak frekvenční pásma milimetrových vln (desítky GHz, max. rychlost stahování 7,35 Gb/s), tak i kmitočty okolo 6 GHz, kde bude stropem stahování dat tempem 5,1 Gb/s.

Pro srovnání: nejrychlejší LTE nabízí teoreticky nejvýše 3 Gb/s pro stahování a 422 Mb/s pro posílání dat.

Masová výroba obou představených komponent má být zahájena ještě do konce tohoto roku. Původně se uvádělo, že Exynos 990 bude mozkem očekávané modelové řady Galaxy S11, současné zprávy už však s touto kolekcí spojují výhradně Exynos 9830 a Snapdragon 865. Druhý zmiňovaný procesor dostanou kusy určené pro Čínu a Spojené státy.