Víc než sám Google. Samsung nabídne aktualizace Androidu po dobu čtyř let

V podstatě v rámci představení špičkových modelů Galaxy S22 si Samsung připravil i jedno překvapení. Není to ovšem překvapení v podobě nového produktu, ale příjemná novinka z oblasti uživatelské podpory. Samsung totiž oficiálně potvrdil, že u vybraných modelů nabídne uživatelům čtyři roky aktualizací, co se operačního systému týče, a pět let aktualizací bezpečnostních.