Samsung letos otálí. Android 15 dostanou až příští top modely

S novým androidem je to letos trochu zamotané. Jako první vždy dostávaly novou verzi systému od Googlu jeho vlastní smartphony Pixel. Ty se však začaly prodávat letos dříve, a to s již loňským Androidem 14.

Nový Android 15 prozatím nenabídl žádný velký výrobce. Všechny předběhla čínská značka Vivo, která ho uvolnila pro některé své modely.

Nového androidu se nedočkají v brzké době ani smartphony od největšího výrobce. Samsung totiž na své konferenci Samsung Developer Conference uvedl, že Android 15 dostanou až špičkové modely Galaxy S25. Ty budou představeny a uvedeny na trh až zkraje příštího roku.

Samsung spojuje uvedení letošního systému Android s uvedením nového uživatelského rozhraní One UI 7. To bude zcela přepracované, a to jak po designové stránce, tak po stránce ovládání.

Podle zdrojů obeznámených se zákulisím Samsungu jihokorejský výrobce nové rozhraní, které nechce vydat nedodělané, stále upravuje a vylepšuje. Přibýt mají funkce umělé inteligence.

Podle některých zpráv bychom se ovšem v dubnu či červnu mohli dočkat už Androidu 16. Tedy nedlouho poté, co se začnou prodávat nové špičkové Samsungy Galaxy S25 s Androidem 15. S jeho nasazením ve srovnání s předchozí generací Samsung otálí, Android 14 totiž nabídl už loni v říjnu.