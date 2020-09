Pořádná střední třída. Samsung připravuje fotografický extrém

Samsung do střední třídy řadí přístroje dvou modelových řad: A a M. Klíčová je ta první, emková řada měla být určená výhradně pro online prodejní kanály, ale z toho rychle sešlo a teď si s áčkovou konkuruje. Ale v principu můžeme modely řady M považovat za cenově dostupnější alternativu áčkům. Ovšem to je s ohledem na různé slevové akce mnohdy nutné brát s rezervou.

V každém případě obě řady zahrnují jak modely low-endové, tak střední třídu a u řady A i vyšší střední třídu. Cenové rozpětí je tak velké. Příští rok by na tom dražším konci mohl zářit model A72, o kterém se nyní objevují první informace. Zdrojem je odborný korejský magazín The Elec.

Samsung A72 bude nástupcem letošního modelu A71, který stojí na vrcholu letošní nabídky. Loni byla řada tímto směrem bohatší, ale modely A80 a A90 nástupce nedostaly, Samsung to vyřešil speciálními modely špičkových řad S10 Lite a Note 10 Lite.

Jestli bude příští rok A72 nejlepším áčkem, zatím nelze predikovat, ale je to dost možné. Výbava by tomu odpovídala, telefon totiž dostane pět objektivů hlavního fotoaparátu, což je hodně v absolutním měřítku a u Samungu by to byl rekord. A k tomu samozřejmě ještě jeden vpředu s rozlišením 32 Mpix.

Samozřejmě je otázkou, jestli uživatel potřebuje tolik objektivů, nebo je to spíš jen marketingový tah ve smyslu čím víc, tím lépe. Podstatné bude, co jednotlivé foťáky dokážou. A podle prvních informací by sestava nemusela být vůbec špatná.

Hlavní snímač by měl mít rozlišení 64 Mpix, širokoúhlý by měl být 12megapixelový a trojnásobné přiblížení by měl obstarat 8megapixelový senzor. Zbývající dva snímače by měly mít rozlišení 5 Mpix a sloužit by měly pro makro a pro hloubku ostrosti.

Makro snímače obvykle nemají žádný valný význam, výrobci je používají proto, aby cenově dostupný model měl dostatek objektivů. Důležitá je spíš informace, že teleobjektiv a pravděpodobně i hlavní snímač by měly dostat optickou stabilizaci. Což by bylo u modelů řady A poprvé a vlastně ve střední i vyšší střední třídě to stále není příliš obvyklá vlastnost.

Pro Samsung by měl být model A72 jedním z klíčových modelů v příštím roce, spolu s levnějším A52. I ten by měl mít silný fotoaprát, ale o jeden objektiv chudší. Další informace zatím nejsou k dispozici. Oba modely by Samsung měl představit hned z kraje příštího roku.