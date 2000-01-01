Samsung měsíc po premiéře top modelů řady S představil klíčové modely řady A. Především pro český trh je ten lepší z nich tradičně nejdůležitějším modelem značky s největšími prodeji. V základu zde nic špatného není, ale než si prohlédnete příplatky za největší paměť, tak se raději něčeho chytněte.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy A57 (číslování je u áček o jedno číslo vyšší než by odpovídalo aktuálnímu roku) je luxusně zpracovaný elegantní telefon střední třídy se solidní výbavou. Je dražší než předchůdci, naplno se u něj projevuje zdražení paměťových a dalších komponent. Zvýšení u základní verze není zásadní. Proč však Samsung připravil novou nejvyšší paměťovou verzi s absurdní cenou, zůstává otázkou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Design Samsung nemění často a už vůbec ne zásadně. Novinka v mnohém připomíná loňský model A56. Ale to neznamená, že tu nejsou vylepšení. Třeba rámečky jsou výrazně tenčí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A5x následovaný A3x jsou pro Samsung na mnoha trzích klíčovými modely, které mu dělají největší prodeje. Na trzích s dotacemi operátorů to jsou dražší eska, v Česku a dalších zemích pak právě lepší áčka. Spolu s A57 tak Samsung představil i A37 (tmavší spodní přístroj).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V prodeji budou čtyři barevné verze krytů. Zde světle fialový a hodně tmavě modrý, což z fotek moc dobře patrné není. Světlá varianta představuje světle modrou barvu a poslední verzí je šedá. Záda jsou vždy lesklá a celek včetně použitých materiálů a zpracování působí velmi luxusně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej se meziročně částečně změnil. Ale úhlopříčka 6,7 palce je stejná. Novinkou je použití panelu Super AMOLED+. Obnovovací frekvence je až 120 Hz a výrazně tenčí jsou rámečky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej má výborný jas. Plošné maximum je 1 200 nitů, lokálně pak až 1 900 nitů. Displej patří v rámci střední třídy na špičku.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Mezigeneračně je telefon lehčí a tenčí. Hmotnost 179 gramů je téměř o dvacet nižší, než kolik měl loni Samsung A56. A v pase má novinka 6,9 mm, což jej řadí mezi nejtenčí telefony na trhu. A56 loni měla o půl milimetru víc.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na jednu stranu se Samsung chlubí, že používá čím dál víc recyklovaných materiálů, na druhou telefony nešidí. Takže rám je z hliníku a přední i zadní stranu kryje sklo Gorilla Glass Victus+
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Bez umělé inteligence to letos už nejde a Samsung je v tomto směru průkopník. I když u vyšší řady S. Ale letos si u A57 můžete vybrat ze tří AI agentů, které aktivujete hlasově nebo spodním bočním tlačítkem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Foťák se mezigeneračně nezměnil, alespoň z větší části. Takže je zde sestava tří snímačů: hlavního, širokoúhlého a makra. Nezměněná je i velikost snímačů: 50 Mpix, 12 Mpix a 5 Mpix.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Přesto zde nějaká vylepšení jsou. Výrobce uvádí rychlejší snímání, vylepšený obrazový signální procesor (ISP) a nižší šum.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač má optickou stabilizaci. Chybí teleobjektiv, který se už v cenové kategorii A57 objevuje a nejde už o nic výjimečného. Samsung si však nechce kanibalizovat vyšší modely řady S, takže přidává jen dvojnásobné přiblížení, které je vytvořené výřezem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kdo čekal mezigeneračně větší baterii, tak nebude potěšen. Stále je zde článek s kapacitou 5 000 mAh a 45W nabíjení. Zlepšila se odolnost, telefon nyní splňuje normu IP68, loňský model byl krytý jen do IP67. Ale v praxi to zásadní změna není.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nový je procesor, loňský čip Exynos 1580 nahradil nový Exynos 1680. Oba čipy jsou vyráběné 4nm technologií, novější by měl podávat o 15 až 20 procent vyšší výkon. Zásadní rozdíl to však není.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to jsou paměťové verze a ceny. Samsung letos poprvé připravil verzi s pamětí 12/512 GB. Takovou dříve nenabízel, maximem bylo 12/256 GB, ale ta v Česku v prodeji nebyla.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Při pohledu na záda A37 a A57 začněme s cenou levnějšího modelu, který se v základu 6+128 GB a se zaváděcí slevou vejde těsně pod 10 000 korun. Standardně nikoliv. A57 začíná na sestavě 8/128 GB za standardních 12 999 Kč (zaváděcí sleva je 5 procent).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Loni A56 stál se stejnou pamětí 11 999 Kč, tedy o tisícovku méně. To je ještě akceptovatelná změna. Větší paměť A57 má kombinaci 8/256 GB a vyjde na 14 499 Kč. Loni A56 se stejnou pamětí vyšla na 12 999 Kč. Rozdíl tedy je 1 500 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pak je tu něco, co nedává smysl. Samsung poprvé připravil verzi s pamětí 12/512 GB. Ještě loni, když byly paměti levné, by to dávalo smysl. Ale letos z toho vykrystalizovala cena 18 899 Kč. Ano, čtete správně, skoro 19 000 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Při pohledu na aktuální ceny konkurence a i jiných modelů Samsungu tato verze nedává smysl. Jenže za půl roku to může být jinak. Ceny pamětí letí vzhůru a výrobci se snaží alespoň základní verze příliš nezdražit. S nákupem se tak dnes nevyplatí otálet.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz