Klíčové modely Samsungu odhalují výbavu. Premiéra by měla být brzy

Termín premiéry modelů řady S sice zatím oficiálně potvrzený nebyl, ale většina zdrojů se shoduje na 1. únoru a San Francisku jako místu konání. To premiéry nových modelů řady A zatím termíny nemají. Je navíc pravděpodobné, že je Samsung nepředstaví hned všechny najednou. Nabízí se konec února a veletrh MWC v Barceloně, ale možná pravděpodobnější je samostatná premiéra v březnu. To by odpovídalo i premiérám minulých modelů.

Řada A je tradičně docela široká, i když ne každý rok Samsung využije všechna nabízená čísla. Zatím byl na trh uvedený jen ten nejlevnější, tedy model A04, který si již můžete koupit. Čerstvě představený je model A14 a očekávají se i modely A24, A34 a A54. O dalších zatím mnoho informací není. Každopádně, letošní modely řady A ponesou na konci čtyřku. Nesedí to s kalendářním rokem jako je tomu u modelů řady S, číslo je o jedno vyšší.

Pro Samsung je tradičně velmi důležitým či možná nejdůležitějším modelem A5x. To je tradičně telefon střední třídy zhruba s cenou okolo 10 000 korun. Nový A54 by měl tyto předpoklady naplnit, přestože vyloženě překvapivé vlastnosti mít nebude. Ostatně, ani design nebude žádná divočina, právě naopak. Což bude platit i pro A34 5G. Telefony totiž budou velmi podobné, což by mělo platit pro celou řadu A. Design bude částečně kopírovat luxusní modely řady S.

Mezi A54 a A34 5G (zřejmě přijde i verze bez 5G, ale možná jen na vybrané trhy) nejsou zásadní rozdíly, liší se v detailech. Tak alespoň hovoří únikář Yogesh Brar, který zveřejnil specifikace obou modelů. Překvapivě menší displej bude mít dražší A54 s úhlopříčkou 6,4 palce. Levnější A34 5G bude mít o desetinu palce větší úhlopříčku. V obou případech budou mít displeje rozlišení FHD+. Levnější model s obnovovací frekvencí až 90 Hz, A54 s 120 Hz. V obou případech budou čtečky otisků v displeji.

Oba telefony Samsung osadí vlastními čipy Exynos. Model A34 5G dostane loňský procesor Exynos 1280, druhý telefon pak zcela nový Exynos 1380. Paměti budou stejné: 6/128 GB nebo 8/256 GB. Stejné budou i baterie s kapacitou 5 000 mAh a s rychlejším 25W nabíjením. Na čínskou konurenci Samsung v tomto směru stále výrazně ztrácí.

Hlavní rozdíly najdeme u fotoaparátů, ale podstatné je, že oba přístroje budou mít optickou stabilizaci na hlavním snímači. A54 dostane sestavu 50 + 12 + 5 Mpix, levnější A34 5G pak 48 + 8 + 5 Mpix. Dobrou zprávou tede je, že oba modely mají i širokoúhlý objektiv, i když v dané cenové třídě by to už měl být standard. Levnější model má vpředu 13Mpix kamerku, dražší pak foťák se snímačem s rozlišením 32 Mpix.