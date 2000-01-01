Víte, kdy naposled stálo pětkové áčko od Samsungu při představení pod 10 000 korun? Letos naopak jedna verze atakuje téměř dvojnásobnou částku. Připomeňme si úspěšné modely posledních let, na kterých je dobře vidět změna designového jazyka. V jedné generaci se to však dost nepovedlo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuální Samsung A57 začíná na ceně 12 999 Kč, za větší paměť chce výrobce 14 499 Kč a za vrcholnou verzi pak 18 899 Kč. Což je hodně v kontextu telefonu ryze střední třídy. Dodejme, že základní verze má paměti 8+128 GB, větší je 8+256 GB a ta se šílenou cenou má sestavu 12+512 GB.
Všeobecně platí, že na fotkách vypadají už několik let Samsungy poněkud obyčejně, ale v reálu to je mnohem lepší. A i letošní A57 je při přímém setkání velmi precizně a prémiově zpracovaný přístroj.
Design je decentní a fotomodul má tři snímače: hlavní širokoúhlý a poněkud přebytečné makro. Blesk je vedle.
V podstatě skoro stejná sestava v designově stejném fotomodulu. Co to je? Nový model nikoliv, je to loňský Samsung A56.
Na první pohled tak loňský a letošní model poznáte jen stěží. A i to je jeden z důvodů, že majitelé pětkového áčka nemusí měnit modely po roce, dvouletý cyklus je zcela dostačující. Což si ukážeme na dalších fotkách.
Loni A56 startovala na částce 11 999 Kč a za větší paměť se připlácelo tisíc korun (uvádíme vždy standardní ceny). Meziročně tak Samsung zdražil o tisíc až 1 500 korun.
V roce 2024 Samsung na jaře uvedl model A55. Zde je detailní pohled na fotmodul, který se vyznačoval samostatnými objektivy. Jelikož Samsung se drží stejného designového jazyka u celého portfolia tak stejný design samostatných fotomodulů vydržel u prémiové řady S o rok déle než u áček. Až do loňska.
Nebát fotomodulu, tak tvary pětkové áčkové řady jsou stále podobné. Telefon startoval na cenách jako o rok později A56, tedy 11 999 a 12 999 Kč. Paměťové verze byly stejné jako loni a letos, tedy 8+128 a 8+256 GB.
Zpředu jsou patrné silnější rámečky displeje. I proto měl displej s úhlopříčkou 6,6 palce, letošní A67 má o desetinku displej větší. Rozdíl je i ve hmotnosti a to 34 gramů, letošní novinka je oproti dva roky starému modelu také o 1,3 mm tenčí.
Kdo pozorně sledoval již ví, že je před námi na první pohled opět stejný fotomodul jako u A55. Ale toto je A54 z roku 2023. Zajímavé je, že základní parametry snímačů jsou stejné jako u letošního modelu A57.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Telefon má oproti modelu A55 více zaoblené rohy a je o nějaký ten milimetr menší. Ceny tenkrát Samsung nasadil na hodnoty 11 999 a 12 999 Kč a už tenkrát byly paměťové verze stejné jako letos.
Displej měl z dnešního pohledu hodně tučné rámečky a byl výrazně menší (6,4 palce). Ale třeba foťák měl už tehdy základní papírové parametry jako letošní A57. Ale to samozřejmě neznamená, že stejně fotí.
V roce 2022 představený model A53 měl opět jinak designovaný fotomodul (poprvé s ním přišel o rok starší A52) a s novějšími modely si ho tak nespletete. Byl zde i jiný hlavní snímač s rozlišením 64 Mpix a ještě pomocný čtvrtý.
Displej s úhlopříčkou 6,5 palce měl silnější rámečky. Podstatná změna byla v automatické podpoře 5G, už nebyly na výběr dvě verze.
Rohy byly zaoblené málo, ale celkový designový jazyk nebyl od toho současného až tak odlišný. Model A53 stál při startu v roce 2022 11 499 Kč. Takže byl o 500 korun levnější než několik následujících generací. Ale měl menší operační paměť 6 GB a k tomu obvyklých 128 GB pměti uživatelské.
V roce 2021, tedy v době tuhé covidové krize Samsung představil model A52, který byl velmi populární. Na trhu byly tři verze, ale v principu: základ byl bez 5G (což byla ještě dost čerstvá technologie) a až za příplatek byla varianta s 5G.
Verze s 5G a bez se od sebe až tak zásadně neodlišovaly. Byl zde jiný procesor, displej u 5G varianty měl vyšší obnovovací frekvenci a jiná byla cena. Základní verze stála 8 990 Kč, 5G pak 10 990 Kč (paměť stejná 6+128 GB). Což byl dost velký rozdíl.
Samsung v té době v rámci střední třídy bodoval optickou stabilizací hlavního foťáku, což nebylo obvyklé a také odolností IP67. Což v té době měl málokterý mobil mimo top modely.
Dostáváme se do roku 2020, kdy Samsung stihl představení modelu A51 ještě před začátkem covidové pandemie. Design je z dnešního pohledu zvláštní, ale ve své době to bylo v pořádku. Oblíbené byly barevné přechody na zádech přístroje a zde jsou také.
Displej je ok, na svou dobu výborný Super AMOLED s úhlopříčkou 6,5 palce. U nás prodávaná verze neměla 5G, operační paměť měla jen 4 GB, uživatelská pak 128 GB.
Přes hodně snímačů byl fotomodul hodně malý, ale takový byl tehdy trend. Telefon měl plastová záda . Ale vešel se pod hranici 10 000 korun a to přesně o pětistovku.
Pro zajímavost jsme sáhli i pro ideového pradědečka pětkových áček od Samsungu, kterým je model A5. Ten se pod stejným jménem vyráběl déle, my jsme použili ročník 2016. Tedy deset let starý telefon.
Tenkrát to byla ve střední třídě prémiovka za tučných 11 000 korun. Telefon měl tedy stejnou pozici jako mají současná pětková áčka. S ohledem na dobu nepřekvapí poměrně malý displej s úhlopříčkou 5,2 palce, ale už tehdy to byl Super AMOLED.
Nám se design telefonu hodně líbil a obstál by i dnes. Centrálně umístěný objektiv foťáku vypadá výborně, ale jeho výhodou bylo, že byl jen jeden s rozlišením snímače 16 Mpix. A paměť? 2+16 GB. Ano, tak málo bylo před deseti lety standardem.
