náhledy
Samsung uvedl na trh první přístroj pro modelový rok 2027. Je to základní model A18 bez podpory 5G. Tedy to nejlevnější, co by měl v následujícím roce nabízet. Jenže cena novinky bude mnohé šokovat. Zdražování elektroniky začíná být drastické.
Autor: Samsung
Novinka přímo navazuje na loňského předchůdce A17. Ten existoval ve dvou verzích: LTE a 5G. Letošní novinka je zatím jen ve verzi LTE, ale 5G verze by přijít měla také.
Autor: Samsung
Mezigenerační rozdíl v designu je minimální. Zde je loňský A17 5G, o dva snímky zpět máte stejně stylizovaný obrázek s novinkou. Pokud namítáte, že loňská modrá verze byla o poznání tmavší, tak ano, ale jen u 5G verze. U LTE jsou odstíny zřejmě úplně stejné. Rozměry jsou stejné, letošní model je jen o dvě desetiny milimetru silnější. A je o několik gramů těžší.
Autor: Samsung
Kapacita paměti, což je dnes hlavní téma, zůstala zachovaná. Loňský základ byl 4 GB operační a 128 GB uživatelské, k dispozici byly i verze s větší pamětí. Letošní novinka A18 je na tom v českém základu stejně, ale větší verze ani globálně zatím nejsou. Naopak, lokálně bude k dispozici varianta s 64GB úložištěm.
Autor: Samsung
Liší se i procesory, což je vlastně asi největší mezigenerační změna. LTE verze A17 (na fotce A17 5G) má procesor MediaTek Helio G99, letošní novinka dostala vlastní čip (od Samsungu) Exynos 1610. Podle syntetických testů by měl být tento čip zhruba o 10 procent výkonnější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně jako předchůdci má i novinka plastové tělo a plastový kryt. Samsungům to všeobecně na renderech a fotkách moc nesluší, v ruce však působí poměrně luxusním dojmem a to i v této low-endové kategorii. Zpracování je dobré, ale to dnes platí i o jiné značkové konkurenci.
Autor: Samsung
Novinka má v displeji výřez místo průstřelu, což je dnes už docela neobvyklé. Ale jinak to špatné není. Rozlišení je FHD+, úhlopříčka pak 6,7 palce. Maximální jas by měl být 800 nitů a panel je typu Super AMOLED.
Autor: Samsung
Aby bylo jasno, loňská dvojice A17 (LTE i 5G – na fotce ten druhý) má úplně stejný panel včetně onoho výřezu nahoře uprostřed. Mezigeneračně se neměnily ani poměrně silné rámečky, ale to není v této třídě tak podstatné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rozdíl by měl být v krycím skle. Loňské modely A17 měly Corning Gorilla Glass Victus, letošní nový model A18 na obrázku má Corning Gorilla Glass 3.
Autor: Samsung
A jsme u fotoaparátu. A tady se informace rozcházejí, některé zdroje tvrdí, že hlavní snímač nemá optickou stabilizaci, některé ji naopak potvrzují. Ale spíš se kloníme k tomu, že zde není. Přitom loňský A17 ji měl. Jinak je zde sestava 50+5+2 Mpix. Třetí snímač je makro.
Autor: Samsung
Zde na snímku zadní fotomodul loňského A17, u letošního modelu vypadá stejně. Vlastně ona i sestava je stejná, jen loňský model má v obou verzích onu optickou stabilizaci. Vpředu je u u všech modelů 13Mpix snímač.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V případě odolnosti si novinka polepšila, ale jen o chlup. Odolnost proti prachu je stejná, u vody je to o lepší. Místo IP54 je to IP64, což je praktické a potěšující vylepšení.
Autor: Samsung
Co se nemění je šest upgradů operačního systému. To už Samsung sliboval u loňského modelu A17. Ale nejsme si jisti, že se telefon této třídy toho dožije a nebo nebude jeho hardware morálně zastaralý.
Autor: Samsung
Další parametry se meziročně také nezměnily, takže se můžeme plynule přesunut k cenotvorbě a to teprve začíná jízda.
Autor: Samsung
Při pohledu na model A17 si nejprve připomeneme jeho aktuální ceny. LT verze stojí u prodejců 4 990 Kč, 5G verze pak 5 990 Kč. A pokud chcete základní telefon od Samsungu, tak pro jeden z nich utíkejte. Protože třeba přímo u Samsungu už stojí 5G verze 7 500 korun!
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A novinka? Za tu si výrobce účtuje 6 890 Kč. Ano, téměř o dva tisíce víc než za kolik se dnes dá koupit loňský model. Který je navíc skoro stejný. Až se vyprodá, tak se začnou obrazně řečeno i nejzákladnější samsungy kupovat na splátky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz