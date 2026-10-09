Samsung patří mezi prémiové značky, takže vyloženě levné modely nenabízí. Respektive v Evropě jen okrajově. Standardně jeho nabídka začíná řadou A1x, kdy x označuje modelový rok. Pro letošek to byla sedmička, pro příští to bude osmička. A právě model A1x bývá i prvním, který výrobce pro nový modelový rok představuje v celé řadě A.
Samsung A18 LTE
Základní přístroj od Samsungu tradičně patří na pomezí low-endu a nižší střední třídy. Vždy za prémiovou cenu, jenže to doposud znamenalo zhruba pět tisíc. Ovšem tato novinka už stojí skoro sedm tisíc. Poděkovat za zdražení můžeme AI šílenství.
Což se stalo i tentokrát a model A18 vlastně po stránce hardwaru příliš nepřekvapil. Je to jen velmi lehký update loňského Samsungu A17. Což také není překvapení, takto výrobce postupuje pravidelně, vylepšuje pomalu. Co se však změnilo dramaticky, je cena. Zatím máme na trhu jen LTE verzi a ta je na startu 6 890 Kč. Loni to u A17 bylo 4 990 Kč u LTE verze. Rozdíl je velký, kdo chce ušetřit, tak loňský model za uvedenou cenu ještě sežene.
|Displej
|Super AMOLED 6,7 palce, 2 340 × 1 080 pixelů, 385 ppi
|Rozměry a hmotnost
|164,4 mm × 77,9 mm × 7,7 mm, 196 g
|Operační systém
|Android 17
|Hardware
|Procesor Exynos 1610, pouze LTE konektivita, 4GB operační paměti, 128 GB uživatelské paměti
|Baterie a nabíjení
|5 000 mAh, 25W nabíjení
|Fotoaparát
|50 + 5 + 2 Mpix hlavní, 13 Mpix přední
|Cena
|6 890 Kč
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