Dvě stěžejní modelové řady Samsungu lze identifikovat podle posledního čísla u každého modelu. V případě řady S je to extrémně snadné, číslo koresponduje s aktuálním rokem. Takže letos v roce 2025 máme modely S25. V případě řady A je to trochu složitější. Rok určuje až druhé číslo, první ukazuje na pozici modelu v celé řadě A.
Navíc poslední číslo nesedí jako u řady S, ale je o jedno číslo posunuté (u skládaček Flip a Fold je posunuté o dvě). Takže letošní modely řady A jsou Ax6 a pro příští rok to budou modely Ax7. Drobný problém v logice je, že historicky Samsung v adekvátním roce ukazuje jen vyšší modely řady A a ty levnější představuje už na podzim roku předchozího.
Jenže letos se na podzim čekat Samsungu nechtělo a vypustil první model z řady Ax7 už v srpnu. A to rovnou na český trh. Takže kdo touží po první smartphonu modelového roku 2026, může se ihned vydat do prodejen a kupovat. Bude to model A17 5G a na jeho pořízení bude potřeba si připravit necelých šest tisíc korun.
Což je poměrně hodně s ohledem na to, že je to druhý nejlevnější model Samsungu v rámci konkrétní řady A. Respektive možná přijde i verze bez 5G, a ta by mohla být levnější, zároveň se očekávají modely A07. Ty zatím představené nejsou a může jich být globálně víc, ale co z toho přijde na český trh, je otázkou.
Novinka má decentně pozměněný design (což můžete posoudit v galerii, kde jsou i obrázky předchozího modelu), což je nejpatrnější u fotomodulu, který odpovídá aktuální firemní identitě v tomto směru. Telefon je také tenčí než předchůdce, v pase má 7,5 mm, což je o čtyři desetiny milimetru méně než předchůdce. Fajn, ale zásadní to není. Novinka je i o fous lehčí, 192 gramů je průměrná hodnota.
Výbava je dost podobná té u loňského modelu A16 5G. Takže je zde stejný displej Super AMOLED s obnovovací frekvencí 90 Hz, úhlopříčkou 6,7 palce a maximálním jasem 800 nitů. Stejný je i na dnešní dobu už archaický kapkovitý výřez pro přední kameru. Novinka by však měla mít značkovější (Gorilla Glass) ochranu skla displeje.
Telefon má stejný procesor jako předchůdce, kterým je firemní Exynos 1330, a kdo by čekal upgrade aspoň u paměti, tak dostane stejnou sestavu 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. To když vidí čínská konkurence, tak se musí za břicho popadat. Ano, je to na dnešní dobu málo.
Samsung kontruje šestiletou softwarovou podporou, což je v low-endové třídě fantastické, ale s ohledem na hardware si telefon po šesti letech v plném provozu ani představit nechceme. Navíc to platilo už pro předchozí model A16. Ale z bezpečnostního hlediska je to bezesporu velmi nadstandardní a praktická věc.
Vylepšením oproti předchozímu modelu A16 5G, který aktuálně koupíte zhruba o tisíc korun levněji, je fotoaparát. Hlavní snímač mají sice telefony zřejmě stejný s rozlišením 50 Mpix, ale novinka přidává jeho optickou stabilizaci, což je velká přednost. Další sestava je také stejná s 5Mpix širokoúhlým, 2Mpix makrem a 13Mpix předním ve zmíněném archaickém výřezu displeje.
Baterie je stejná s kapacitou 5 000 mAh, stejně jako maximální nabíjecí výkon 25 W a papírová výdrž na jedno nabití. Prostě drobná vylepšení za nevelký příplatek v rámci značky, ale spíš prémiovou cenu v kontextu konkurence. Telefon se v Česku prodává za 5 690 Kč v černém nebo tmavě modrém provedení.