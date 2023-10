Nový designový jazyk Samsungu potvrzuje únik levného telefonu

Pokud se vám současný design mobilů od Samsungu moc nelíbí, příští rok se dočkáte změny a to zřejmě u většiny portfolia. Samsung totiž už dříve sjednotil design řad A a S, respektive „áčka“ navazují na vzhled špičkových modelů řady S. A platí to i pro jiné modelové řady, ale ty se už v Evropě neprodávají.

Příští rok bude tento trend pokračovat, vzhled se však změní. Především modely řady S přejdou na plochý design přední i zadní části a ploché budou i boky. V případě modelů S24 a S24+ vyniknou kovové boky, což u levných telefonů řady A samozřejmě očekávat nemůžeme. Výjimkou bude jen model S24 Ultra, který ve větší míře navazuje na letošní S23 Ultra.

Co se rozhodně nezmění, je značná střídmost. Samsung se už dřív rozloučil se zvýrazněným fotomodulem, což je dnes velká móda u čínských značek. Naopak, jednotlivé objektivy budou nadále přímo vystupovat z těla přístroje. Zůstane i jejich rozmístění, tedy základní sestava tří objektivů vlevo nahoře pod sebou. Výjimkou bude S24 Ultra, který má další v druhém sloupci.

Nejnovější únik designu druhého nejlevnějšího modelu A15 zveřejnil známý analytik Evan Blass. Potvrdil tím dříve zveřejněný render tohoto telefonu. Porovnat ho můžete v galerii s obrázky modelů řady S24, příbuznost je zřejmá. Otázkou je, které modely se na trh dostanou dříve. U S24 lze očekávat premiéru na přelomu ledna a února, modely řady A výrobce obvykle představuje později. Základní model A05 by mohl výrobce ovšem představit ještě letos a A15 by pak mohl přijít na trh hned na začátku příštího roku.

Výbava ještě úplně jasná není, ale lze očekávat, že výrobce uvede dvě verze modelu – s podporou 5G a bez ní. Je také docela možné, že se tyto dvě verze budou lišit i v jiné výbavě. Nebylo by to poprvé. Podle dostupných informací by telefon měl mít FHD+ displej s úhlopříčkou 6,4 nebo 6,6 palce. Měl by mít v pase jen 8,4 mm, takže bude tenčí než aktuální A14.

Zdroje uvádí dva možné procesory: Exynos 1330 nebo čip z řady Dimensity 700 od Mediateku. Paměťových verzí bude jistě víc a ne všechny mohou být dostupné na každém trhu. Začínat by se mělo na 4 GB operační paměti, vrcholem bude 8 GB. Uživatelské místo bude zřejmě začínat na 64 GB, ale takovou verzi asi Samsung v Evropě nenabídne. Pravděpodobnější bude verze s 128 GB paměti. Sestava fotoaparátů asi bude dost základní, detaily však zatím známé nejsou.